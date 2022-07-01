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Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:40

Rafael Nadal ve Iga Swiatek, Wimbledon'ın 3. turunda

AA
Rafael Nadal ve Iga Swiatek, Wimbledon’ın 3. turunda

Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3. tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları tamamlandı. Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek, klasmanın 138. basamağındaki Lesley Pattinama Kerkhove karşısında zaman zaman zorlansa da korttan 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) galip ayrıldı. 21 yaşındaki Swiatek böylece galibiyet serisini 37 karşılaşmaya çıkardı.

Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan Coco Gauff (11 numaralı seribaşı), Mihaela Buzarnescu'yu 2-0'la (6-2, 6-3) geçerek 3. tur biletini aldı. 2019 şampiyonu Simona Halep (16), Kirsten Flipkens'i 2-0, Amanda Anisimova (20) ise Lauren Davis'i 2-1 yenerek tur atladı.

Erkeklerde 2008 ve 2010 şampiyonu Rafael Nadal (2), dünya 106'ncısı Ricardas Berankis ile karşılaştığı 2. tur mücadelesini 6-4, 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazandı. Dünya 56 numarası Brandon Nakashima, Denis Shapovalov'u (13) 3-1 (6-2, 4-6, 6-1, 7-6) mağlup ederek Wimbledon'da ilk kez 3. tura yükseldi.

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Rafael Nadal ve Iga Swiatek, Wimbledon'ın 3. turunda
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