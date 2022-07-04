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Giriş Tarihi: 4.7.2022 12:48

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB Milletler Ligi'nde kadınlarda ilk etabın tamamlanmasıyla finallerde mücadele edecek 8 takım belli oldu.

Puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

"Filenin Sultanları" puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katılacak.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri 13-17 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Türkiye-Tayland

İtalya-Çin

ABD-Sırbistan

Brezilya-Japonya

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
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