Maria Sharapova’nın çocuğu dünyaya geldi

5 kez Grand Slam şampiyonluğu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 2020'nin son günlerinde uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Alexander Gilkes ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. İlk çocuklarını bekleyen çiftten müjdeli haber geldi.
Mutlu birliktelikleri süren Maria Sharapova ve Alexander Gilkes'in 'Theodore' adını verdikleri bebekleri, dünyaya geldi.
"KÜÇÜK AİLEMİZİN İSTEYEBİLECEİ EN GÜZEL HEDİYE!"
35 yaşındaki Rus tenisçi, nişanlısı ve bebeğiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk kez anne olma sevincini yaşayan Maria Sharapova, duygularını "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye!" sözleriyle dile getirdi.
NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNÜ BEBEĞİYLE KUTLADI
Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Sharapova, ardından Gilkes'in doğum gününü kutladı. Ünlü isim, nişanlısının bebeğiyle çekilen fotoğrafını "İyi ki doğdun baba." notuyla yayınladı.