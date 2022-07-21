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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:58 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:50

Kayserispor Bernard Mensah'a kavuşuyor!

İHA
Kayserispor Bernard Mensah’a kavuşuyor!

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, sezon başlayana kadar hazır hale gelmek istiyor.

Geçen sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık neticesinde sezonu kapatan ve yeni sezona hazır hale gelmeye çabalayan Mensah, her geçen gün performansını artırıyor. Yukatel Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan'ın "Mensah 4. haftaya kadar hazır hale gelir" dediği Ganalı futbolcu, Beşiktaş maçına yetişmeye çabalıyor.

Ankaragücü ve Alanyaspor ile oynanan turnuva maçlarının ikinci yarılarında oyuna dahil olarak maç eksiğini gidermeye çalışan Mensah, sergilediği futbol ile de beklenenden daha erken resmi müsabakaya çıkacağı ön görülüyor.

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Kayserispor Bernard Mensah'a kavuşuyor!
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