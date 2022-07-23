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Giriş Tarihi: 23.7.2022 17:09

Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti

Bordo-Beyazlılar sağ stoper aksiğini Yunanistan’ın AEK takımından Ognjen Vranjes’i transfer ederek kapattı. Daha önce Elazığ ve Gaziantepspor’da forma giyen Ognjen Vranjes’in iyi bir stoper olduğunu belirten Atakaş Hatayspor’un Onursal Başkanı Savaş, 2-3 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Atakaş Hatayspor, daha önce Elazığ ve Gaziantep'te forma giyen, Yunanistan'ın AEK takımından Ognjen Vranjes'i renklerine bağladı. Bordo-Beyazlılar ayrıca sezon sonunda sözleşmesi biten ve ülkesine dönen Ruben Riberio ile yeni sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Bordo-Beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon'a güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Atakaş Hatayspor, AEK takımının stoperi Ognjen Vranjes ile her konuda anlaşma sağlandı. Her iki futbolcu ile her konuda anlaştıklarını ve bu futbolcuların önümüzdeki sezon Bordo-Beyazlı formayı giymelerinin kesinleştiğini belirten Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Son iki sezondur kulübümüzün formasını giyen Ruben Riberio ile yeniden anlaşma sağladık. Ruben'in yanı sıra AEK takımından Ognjen Vranjes'i de renklerimize bağladık." dedi.

2 YADA 3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Ognjen Vranjes'in daha önce Elazığ ve Gaziantepspor'da forma giydiğini belirten Savaş, "Ognjen Vranjes iyi bir sağ stoper. Onunla her konuda anlaştık ve önümüzdeki hafta takıma katılacak. Bir sol açık ve birde orta sahanın solunda oynayacak iki futbolcu daha transfer edeceğiz. Bu mevkilere transfer etmek istediğimiz futbolcularla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar takımızın yüzde 80'nini kurmuş durumdayız. Bundan sonra 2 ya da en fazla 3 tane daha futbolcu transfer edeceğiz. Transfer döneminin kapanmadan fırsat transferleri de yapabiliriz." şeklinde konuştu.

DİRENÇLİ BİR TAKIM KURMAYA ÇALIŞTIK

Savaş; "Yeni sezonda geçtiğimiz sezonlardan daha fazla mücadele eden ve üst sıraları hedefleyen bir takım kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilk maçımızdan itibaren bunu taraftarlarımızda görecek. İki sezondur Atakaş Hatayspor küme düşmesi ihtimal takımların içerisinde yazılıyor. Çok şükür süper ligde mücadele ettiğimiz iki sezonu hedeflerimiz dahilinde tamamladık. Düşme korkusu yaşamadık. Bu senede takımlar çok iyi transferler yaptı. Biz onlar kadar ekonomik değeri yüksek takım kurmadık ama, uyumlu dirençli ve aynı zamanda kendi kurgusunu sahaya yansıtabilecek bir takım kurmaya çalıştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti
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