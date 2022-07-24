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Giriş Tarihi: 24.7.2022 16:39

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi'ni kutladı

AA
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi’ni kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk takımlarının karşılaştığı Avrupa Üniversite Oyunları erkek voleybol finalinde Gazi Üniversitesi'ni yenerek şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi'ni tebrik etti.

Kasapoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen oyunlarda şampiyon olan Beykent Üniversitesi'ni kutladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Finalde Beykent Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi'nin karşı karşıya gelmesi bizler için gurur vesilesi oldu. Üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi'ni kutluyorum. Gazi Üniversitesi'ni de finale kadar yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Her iki üniversitemizin spordaki başarılarının devamını diliyorum."

ÖZEL SPORCULARA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda, Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında 5'i altın, 6'sı gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda, Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında 5'i altın, 6'sı gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da sona eren Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda, Para Yüzme ve Para Masa Tenisi branşlarında 5'i altın, 6'sı gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları şampiyonu Beykent Üniversitesi'ni kutladı
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