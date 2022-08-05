Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak 5.İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi. Mindere çıkarak millilerle antrenman yapan ve sohbet ederek moral veren Eroğlu,Bu özverili çalışmalarınızın karşılığında yine çok kez kürsüye çıkacağınıza, alacağınız madalyalarla Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinize ve İstiklal Marşımızı dünyaya dinleteceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. Asıl hedeflerinin 10-16 Eylül'de Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğuna değinen başkan, "Eylülde büyük Türk milletimizi sevindirmek, yeni şampiyonları güreş tarihimize eklemek istiyoruz.dedi."Kayaalp gurur duyduğumuz bir sporcu. Altın madalyalar için takım adına söz verdi. Kaptan bunu diyorsarekoromende daha önce rüştünü ispat etmiş büyük şampiyonların olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Rıza Kayaalp gurur duyduğumuz bir sporcu. Dünya Şampiyonası'nda takım adına altın madalyalar için söz verdi, Kaptan söylüyorsa boşa söylemiyordur. Biz çıtayı yükseltmek istiyoruz.İnşallah o gün gününde olan, isteyen, şansın da bizden yana olduğu bir takım oluruz. Madalyalar hayal değil. Biz 2021'de alamadığımız Dünya şampiyonluğunu bu sene kesinlikle almak istiyoruz. İnşallah burada altınlar, gümüşler, bronzlar olacak. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz."