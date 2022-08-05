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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Madalyalar hayal değil

Madalyalar hayal değil

“Gücünüzü bütün dünya biliyor. Çalışmalarınızın karşılığında alacağınız madalyalarla Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinize ve İstiklal Marşımızı dinleteceğinize inanıyorum. Madalyalar hayal değil. Altınlar, gümüşler ve bronzlar olacak.”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da yapılacak 5.İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi. Mindere çıkarak millilerle antrenman yapan ve sohbet ederek moral veren Eroğlu, "Sizin gücünüzü artık bütün dünya biliyor. Bu özverili çalışmalarınızın karşılığında yine çok kez kürsüye çıkacağınıza, alacağınız madalyalarla Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinize ve İstiklal Marşımızı dünyaya dinleteceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. Asıl hedeflerinin 10-16 Eylül'de Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğuna değinen başkan, "Eylülde büyük Türk milletimizi sevindirmek, yeni şampiyonları güreş tarihimize eklemek istiyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından ayın 20'sinde yeniden toplanacağız ve Dünya Şampiyonası için son kampımıza başlayacağız" dedi.



RIZA KAYAALP GURURUMUZ
"Kayaalp gurur duyduğumuz bir sporcu. Altın madalyalar için takım adına söz verdi. Kaptan bunu diyorsa boşuna söylemiyordur."
Grekoromende daha önce rüştünü ispat etmiş büyük şampiyonların olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Rıza Kayaalp gurur duyduğumuz bir sporcu. Dünya Şampiyonası'nda takım adına altın madalyalar için söz verdi, Kaptan söylüyorsa boşa söylemiyordur. Biz çıtayı yükseltmek istiyoruz. Takımdan 4-5 Dünya Şampiyonu çıksa şaşırmam. Sporda sonlar değil sonuçlar var. Birbirine çok yakın güçte sporcular olduğu için küçük nüanslar belirliyor şampiyonları. İnşallah o gün gününde olan, isteyen, şansın da bizden yana olduğu bir takım oluruz. Madalyalar hayal değil. Biz 2021'de alamadığımız Dünya şampiyonluğunu bu sene kesinlikle almak istiyoruz. İnşallah burada altınlar, gümüşler, bronzlar olacak. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz."

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