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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Spor turu

Spor turu
İsmail Nezir 400 metre engellide şampiyon
MİLLİ atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı. Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda genç atletimiz, finalde 48.84'lük derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti. Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına Yasmani Copello'dan sonra inen ikinci isim olmayı başardı.

Adana Demir'den 'Yıldız' takviyesi
SÜPER Lig'de geçen sezonki başarısını tekrarlamak isteyen Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kasımpaşa stoperini Ankaraspor'da buldu
SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Altınordu altyapısında yetişen genç stoper, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.

Burak Yılmaz'ın füzesi takımına yetmedi
HOLLANDA Eredevisie'nin ilk haftasında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında Ajax'a 3-2 yenildi. İkinci yarıda oyuna giren ve frikikten harika bir gol atan 37 yaşındaki milli futbolcunun çabası takımına yetmedi. Son şampiyon Ajax; Taylor, Rensch ve Brobbey'in golleriyle galibiyete uzandı. Fortuna Sittard'ın diğer sayısı ise Gladon'dan geldi. İskoçya Ligi'nde ise Rıdvan Yılmaz'ın oynadığı maçta Rangers, Kilmarnock'u 2-0 yendi.

Mitrovic coştu, Fulham Liverpool'u çelmeledi
PREMİER Lig'de Liverpool deplasmanda Fulham ile 2-2 berabere kalırken, Aleksandar Mitrovic maça damgasını vurdu. Mücadelede ev sahibinin gollerini 32 ve 72'de (penaltı) Mitrovic attı. Liverpool, 64'te yeni transferi Darwin Nunez, 80'de de Muhammed Salah ile bulduğu gollerle iki defa geriye düştüğü mücadeleden 1 puanı zor kurtardı.

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