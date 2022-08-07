MİLLİ atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndakazandı. Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda genç atletimiz, finalde 48.84'lük derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti. Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altınaLig'de geçen sezonki başarısını tekrarlamak isteyen Adana Demirspor,'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'ndeAltınordu altyapısında yetişen genç stoper, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giymişti.Eredevisie'nin ilk haftasında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında Ajax'a 3-2 yenildi. İkinci yarıda oyuna giren ve frikikten harika bir gol atan 37 yaşındaki milli futbolcunun çabası takımına yetmedi. Son şampiyon Ajax; Taylor, Rensch ve Brobbey'in golleriyle galibiyete uzandı. Fortuna Sittard'ın diğer sayısı ise Gladon'dan geldi. İskoçya Ligi'nde isemaçta Rangers, Kilmarnock'u 2-0 yendi.Lig'de Liverpool deplasmanda Fulham ile 2-2 berabere kalırken, Aleksandar Mitrovic maça damgasını vurdu. Mücadelede ev sahibinin golleriniattı. Liverpool, 64'te yeni transferi80'de deile bulduğu gollerle iki defa geriye düştüğü mücadeleden 1 puanı zor kurtardı.