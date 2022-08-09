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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Atletizmde madalya yağmuru

Atletizmde madalya yağmuru
5. İSLAMİ Dayanışma Oyunları'nda Türkiye dünü madalya yağmuruyla kapattı. Masa tenisi tek kadınlar finalinde Özge Yılmaz, İranlı Neda Shahshavari'yi 4-2 yenerek altın aldı. Atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde de Yasemin Can, 32.34.45'lik derecesiyle birinci oldu. Erkekler gülle atmada 20.46 metrelik atışıyla Alper Karahan, oyunlar rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Kadınlarda ise Emel Dereli 17.25 metre ile altın, Pınar Akyol 16.87 metre ile gümüşü kaptı. Kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan ile Demet Parlak, 4 metrelik atlayışla altın aldı. Kadınlar çekiç atmada ise Kıvılcım Kaya Salman, 65.68 metre ile gümüşe uzandı.

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Atletizmde madalya yağmuru
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