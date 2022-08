Konya’da görkemli açılış

Konya'da gerçekleştirilen ve 56 ülkeden 4200 sporcunun mücadele edeceği 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ülkelerin spor bakanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.Daha sonra oyunlara katılan ülkelerin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı. Türk bayrağını kafilenin önünde milli sporculartaşıdı. Stadı dolduran vatandaşlar, 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı ve destekledi.Gecenin en fazla beğeni toplayan gösterisi, dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu. Açılış töreninin sonunda çok fazla drone ile yapılan şov ile Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı. Törende, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timiİslam dünyasının önemli müzisyenlerindenIşık şovlarının ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı gecede, dansçılar tarafından da çeşitli koreografiler sahneye sunuldu. Halk oyunlarının gösterisi de büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı besmele ile birliktesözleriyle yaptı.Türkiye her organizasyona olduğu gibi 5. İslami Dayanışma Oyunları'na da çok iyi hazırlandıİslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerden Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı dün yapıldı. Konya'da sporcular 24 farklı branşta mücadele verecek. Organizasyondabranşları olacak. Bütün branşlarda yarışacak Türkiye,461 milli sporcuyla oyunlarda yer alacak. Takım sporlarında basketbol 3x3, futbol, hentbol ve voleybolun yanı sıra bireysel sporlarda da milli sporcular madalya mücadelesi verecek. Oyunlarda 12 farklı tesis kullanılacak.İSLAM İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı. Taha, "İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek ve İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye'yi tebrik ediyor vededi.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Mükemmel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Her alanda talep edilen bir spor ülkesi olduk" dediençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, göz kamaştıran törende bir konuşma yaptı. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını, Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız.Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte, anlamı var.Ülkelerimiz arasındaki bağın gelişmesine vesile oluyor." Kasapoğlu ayrıca, ülke olarak son 20 yılda sportif başarıları ve madalyaları artırdığımız için Türkiye'nin her alanda tüm branşlar için talep edilen bir spor ülkesi haline geldiğini kaydetti.