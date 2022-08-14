A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon oldu

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 30-24'lük skorla yenerek şampiyon oldu.
Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da milli takım, 14-10 önde kapadı.
Türkiye, A Grubu'nda Bangladeş, Senegal ve Özbekistan maçlarını namağlup tamamlamış ve yarı finalde de Kamerun'u yenerek finale yükselmişti.
İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün oynanan 3'üncülük karşılaşmasında Özbekistan'ı 30-27'lik skorla yenen Kamerun, bronz madalyanın sahibi oldu.