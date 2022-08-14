Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 14.8.2022 18:42

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu

DHA
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 30-24'lük skorla yenerek şampiyon oldu.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da milli takım, 14-10 önde kapadı.

Türkiye, A Grubu'nda Bangladeş, Senegal ve Özbekistan maçlarını namağlup tamamlamış ve yarı finalde de Kamerun'u yenerek finale yükselmişti.
İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün oynanan 3'üncülük karşılaşmasında Özbekistan'ı 30-27'lik skorla yenen Kamerun, bronz madalyanın sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
Sigara fiyatları güncel liste 14 Ağustos 2022: Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
YKS TERCİH SONUÇLARI SON DURUM! 2022 ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Tarkan halk plajına gelmese, vatandaş denize giremeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA