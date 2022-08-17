Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tarihi maç öncesi hem Usyk hem de Joshua iddialı!
Giriş Tarihi: 17.8.2022 19:08

Tarihi maç öncesi hem Usyk hem de Joshua iddialı!

AA
Tarihi maç öncesi hem Usyk hem de Joshua iddialı!

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, 20 Ağustos'ta yapacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İki boksör, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome'da yapılacak müsabaka öncesi Shangri-La Oteli'nde basının karşısına çıktı.

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Usyk, geleneksel kıyafeti ve saç kesimiyle dikkati çekti.

Joshua, baskı altında mücadele etmeyi sevdiğini belirterek, "Kazanmalıyım. Bu kadar. İçgüdülerime güvenip, odaklanıp işi bitirmeliyim. Gece ringde ulaşmak istediğim hedefler var. Bu kendimle rekabetim. Rekabetçi bir ruha sahip olmalısınız." diye konuştu.

Ringde kemerlerini ve hayatlarını ortaya koyduklarını söyleyen Usyk ise, "Rekabet etmek için doğduk. Rekabet etmeyen yaşayamaz." dedi.

Usyk, ilk karşılaşmada birbirlerinin dövüş stillerini öğrendiklerini dile getirerek, "O beni öğrendi, ben de onu öğrendim. Birbirimizi yeterince inceledik ve bu cumartesi gecesi harika bir dövüş olacak." ifadelerini kullandı.

Rövanş maçının daha önce yapılması planlanmıştı. Fakat Usyk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ülkesi adına cepheye katıldığı için organizasyon ertelenmişti.

Özel izinle savaştan ayrılarak antrenmanlara başlayan 35 yaşındaki Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 19 müsabakayı da kazandı.

Kariyerinde 26 maça çıkan ve ilk yenilgiyi Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz karşısında 2019'da alan Anthony Joshua ise rövanşta rakibini yenerek kemerlerini geri almıştı. İkinci mağlubiyetini Usyk karşısında yaşayan ve unvanlarını bir kez daha kaybeden 32 yaşındaki boksör, bu maçı kazanarak kemerlerini tekrar almaya çalışacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Son Dakika Haberi: Torba Yasa geliyor! Kamu personeli sorunları tarihe karışacak
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite 2022 YKS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi maç öncesi hem Usyk hem de Joshua iddialı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA