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Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:07

Milli voleybolcu Hande Baladın oyun karakteri oldu

Milli voleybolcu Hande Baladın oyun karakteri oldu

Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Hande Baladın oyun karakteri oldu. Red Bull tarafından hazırlanan oyunda smaç, servis ve manşet aşamalarını geçen kullanıcılar çeşitli hediyeler kazanabilecek.

Red Bull tarafından hazırlanan, "Hande Gibi Smaçla" oyunuyla ilk kez bir Türk voleybolcunun oyunu çıktı. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunu oynayanlar elde ettikleri skoru kaydedecek. Haftalık puan tablosunda en yüksek puanı elde eden üç kişi Red Bull Shop'tan hediyeler kazanacak. Yedi hafta sonunda en yüksek skora ulaşan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkına ulaşacak.

"Hande Gibi Smaçla" oyunu, "www.redbull.com/handegibismacla" adresinden oynanabiliyor.

HANDE BALADIN İÇİN ÖZEL PARKUR

Hande Baladın, "Hande Gibi Smaçla" oyununun tanıtımı amacıyla çekilen video için kamera karşısına geçti.

Milli voleybolcu, Şile sahilinde kendisi için özel olarak kurulan; çeviklik, kuvvet, manşet, pas ve smaç etaplarının olduğu parkurda yeteneklerini sergiledi. Parkurda ilk olarak engelleri birer birer geçen Hande Baladın ardından yerdeki ağırlığı taşıyarak gücünü test etti. Manşet ve pas etabını da başarıyla geçen Hande Baladın, hedefi smaçla vurarak parkuru 26 saniyede tamamladı.

"RED BULL'A BU İLK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Red Bull sporcusu Hande Baladın, böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Oyun karakteri olan ilk Türk voleybolcusu Hande, "Böyle bir ekiple, böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Oyunu ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Red Bull ailesine bu ilki bana yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Oyun da çok güzel olmuş. Umarım herkes çok beğenir. Herkesin oyunu oynamasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın oyun karakteri oldu
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