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Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:55

Dev maça geri sayım başladı! Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua tartıya çıktı

AA
Dev maça geri sayım başladı! Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua tartıya çıktı

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, yarın yapacakları rövanş maçı öncesi tartıya çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde tartıya çıkan sporculardan dünya şampiyonu Usyk, 100,5 kiloyla kariyerindeki en yüksek ağırlığa ulaştı. Joshua ise 110,9 ile rakibinden 10 kilodan fazla ağır geldi. İki oyuncunun da tartıya çıktığı sırada sinirlerine hakim olduğu gözlendi. İkili arasındaki ilk karşılaşmada, Usyk 99,8, Joshua ise 109 kilo tartılmıştı.

Organizasyonun ardından maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan boksörlerden Usyk, "Maç için geliştirdiğim stratejimi söylemeyeceğim. Ama son maça oranla biraz daha kilo aldım." dedi. Joshua ise "Kilo ölçümü, yüz yüze gelme, bunlar benim için önemli değil. Sadece maça odaklandım. 12 rauntluk bir mücadeleye hazırım. Erken bitmesi, benim için ödül olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Usyk ile Joshua, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome'da yarın karşılaşacak. İkili arasında geçen yılın eylül ayında düzenlenen ilk maçı hakemlerin oy birliğiyle kazanan Usyk, Joshua'ya ait Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olmuştu.

Taraflar arasındaki rövanş maçı, önceki tarihlerde planlanmasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Usyk, ülkesi adına cepheye katılmış ve organizasyon ertelenmişti. Özel izinle savaştan ayrılarak antrenmanlarına başlayan Ukraynalı Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazandı.

Kariyerinde 26 maça çıkan ve ilk yenilgiyi Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz karşısında 2019'da alan Anthony Joshua ise rövanşta rakibini yenerek kemerlerini geri almıştı. İkinci mağlubiyetini Usyk karşısında yaşayan ve unvanlarını bir kez daha kaybeden 32 yaşındaki boksör, bu maçı kazanarak kemerlerini tekrar almaya çalışacak.

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Dev maça geri sayım başladı! Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua tartıya çıktı
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