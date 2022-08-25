Haber hattı

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Giriş Tarihi: 25.8.2022

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Potada rakip Letonya
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayınlanacak. Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Andrea Belotti'yi Roma kaptı
G.SARAY'IN gözdesi Andrea Belotti, Serie A'da kaldı. İtalyan basınına göre; Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti yarın Mourinho'nun takımı Roma ile sözleşme imzalayacak. 3 yıllık imza atacak olan tecrübeli forvetin sezon başına 2.8 milyon Euro + bonuslar karşılığında el sıkıştığı kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonda Torino formasıyla ligde 22 maça çıkan Belotti, 8 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Nwakaeme, Arabistan'a gitti
TRABZONSPOR'DAN ayrıldıktan sonra ismi Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan yolcusu. Bir kulüpten resmi teklif alan 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gitti. Trabzonspor öncesi kariyerinde Romanya ve İsrail'de forma giyen Nwakaeme geçtiğimiz sezon ligde 13 gol, 10 asistle oynamıştı. 4 sezonun toplamında ise Süper Lig'de 42 gol atmış, 31 de asist yapmıştı.

Giresunspor'dan Partizan'a
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyen Hamidou Traore, Partizan'a gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımmııza katılan Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

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