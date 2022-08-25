Haber hattı

Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında bugün Letonya'ya konuk olacak.Müsabaka, NTV'den naklen yayınlanacak. Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi.FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.gözdesi Andrea Belotti, Serie A'da kaldı. İtalyan basınına göre; Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti yarın Mourinho'nun takımı Roma ile sözleşme imzalayacak. 3 yıllık imza atacak olan tecrübeli forvetinGeride bıraktığımız sezonda Torino formasıyla ligde 22 maça çıkan Belotti, 8 gol ve 1 asistle oynamıştı.ayrıldıktan sonra ismiGalatasaray ile anılanAnthony Nwakaeme,Suudi Arabistan yolcusu.Bir kulüpten resmi teklifalan 33 yaşındaki Nijeryalısol kanat, resmi sözleşmeyeimza atmak ve sağlıkkontrollerinden geçmekiçin Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gitti.Trabzonspor öncesi kariyerinde Romanya ve İsrail'deforma giyen Nwakaeme4 sezonun toplamındaise Süper Lig'de 42 gol atmış, 31 de asist yapmıştı.Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyenPartizan'a gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımmııza katılan Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.