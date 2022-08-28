Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yoğun spor diplomasisi!
Giriş Tarihi: 28.8.2022 11:10 Son Güncelleme: 28.8.2022 11:27

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yoğun spor diplomasisi!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sırasında yoğun spor diplomasi trafiğini sürdürdü. Kasapoğlu, yabancı ülkelerin temsilcileriyle gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri noktasında çeşitli temaslarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında 56 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyon çerçevesinde birçok ülkeden mevkidaşıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, 4 binden fazla sporcunun mücadele ettiği oyunlar boyunca; yabancı ülkelerin temsilcileriyle gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri noktasında çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan yoğun spor diplomasisi | Video

Bakan Kasapoğlu oyunlar sürecinde; Özbekistan Spor Bakanı Adkham İkramov, Nijerya Gençlik ve Spor Bakanı Sunday Akın Dare, İran Spor ve Gençlik Bakanı Dr. Seyed Hamid Sajjadi, Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanı ve Spor Genel İdaresi Başkanı Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, Çad Gençlik, Spor ve Girişimciliği Geliştirme Bakanı Mahmoud Ali Seid, Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Ahmad Faizal Bin Azumu, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik İşleri Bakanı Abdulrahman Al-Mutairi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Afrika Milli Olimpiyat Komiteleri Başkanı Mustapha Berraf , İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki Alfaisal bin Abdulaziz Al Saud ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrıca Konya 5.İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri Temsilcileriyle de çeşitli görüşmelere imza attı. Görüşmelerde ülkeler arasında gençlik ve spor zemininde yapılabilecek iş birlikleri gündeme gelirken tüm misafir ülkelerin heyetleri, Konya'daki organizasyonun ne kadar başarılı olduğunun altını çizdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Binlerce vatandaş heyecanla bekliyor! Yusufeli taşınıyor
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022 - ÖSYM ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Projeden tabi ki vazgeçmedik...
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yoğun spor diplomasisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA