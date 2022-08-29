Haber hattı

SPOR Toto 1. Lig'de Beyçimento Bandırmaspor, ağırladığı Göztepe'yi 90'da bulduğu golle 2-1 yıkıp ikide iki yaptı. İlk devresi sessizlikle geçen karşılaşmanın 65. dakikasında, Bandırma'yı üstünlüğe taşıdı. Göztepe, Yasin Öztekin ile cevap verdi: 1-1.diyen Atabey Çiçek, Malaly Dembele'nin asistindeDiğer sonuçlar: Bodrumspor- Adanaspor: 3-3, Gençlerbirliği-Pendik: 1-2, Altay-Keçiörengücü: 1-3G.SARAY'IN Nantes' a kiraladığıgalibiyeti getirdi. Takımının, 4. haftaToulouse ile karşı karşıya geldiği maçta Mısırlıforvet, 1-0 yenik durumdaykenikinci devredeoyuna dahil oldu. 55'teGuessand'ın sağ kanattan yaptığıortayı kafayla ağlara gönderenGol ve asistle siftah yapan 24 yaşındakioyuncu, takımına ilk 3 puanınıaldırdı. 3-1 kazanan Nantes, busonuçla puanını 5'e yükseltti veToulouse ile puanlarını eşitledi.SERENA Williams'ın son turnuvası olabileceğini söylediği ve Novak Djokovic'in aşı kısıtlaması nedeniyle katılamayacağıbugün TSİ 18.00'de New York kentinde start alacak. Toplam para ödülü,organizasyonABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (57.5 milyon dolar) geliştirdi. Şampiyonlara verilen ödülyükseltildi. 40 yaşındaki Serena Willams, 7. kez zafere ulaşırsarekorunu egale edecek. Rafael Nadal ise ABD Açık'ta 5. şampiyonluğunu kovalayacak.MANCHESTER United, uzun süredir uğraş verdiği Antony transferini tamamladı. İngiliz ekibi ve Ajax, Brezilyalı oyuncunun transferi konusundabonserviste mutabakata vardı. Anlaşmanın tamamlanması için ödeme planının belirlenmesi kaldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımınaimza atacak. MANU'nunrekoru olacak.F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendiği, ardından da Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştüğü Dinamo Kiev dün şok bir yenilgi aldı. Teknik direktör Lucescu'nun ekibi,Goller Eduard Sarapiy, Oleksandr Pikhalonok ve Valentyn Rubchynskyi'den geldi. Kiev, maç eksiğiyle son sıraya demir attı. Trabzonspor'un da ilgilendiği Dnipro-1'in forveti Dovbyk 90 dakika oynadı.ADANA Demirspor'un sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçın ardından Mavi Şimşek'in forvetive hocası'nın yaşadığı tartışma, Avrupa'da geniş yankı buldu. Portekiz'den"Olağandışı!" derken, İtalya'dan"Balotelli ve Montella arasında çok sert kavga","Türkiye'de sansayonel çatışma" ,"Balotelli, Montella ile tartıştı","Montella ve Balotelli arasındaki sıcak tartışma" başlıklarını attı.