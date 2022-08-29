Haber hattı

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Giriş Tarihi: 29.8.2022

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Bandırmaspor'dan 'Çiçek' gibi 3 puan
SPOR Toto 1. Lig'de Beyçimento Bandırmaspor, ağırladığı Göztepe'yi 90'da bulduğu golle 2-1 yıkıp ikide iki yaptı. İlk devresi sessizlikle geçen karşılaşmanın 65. dakikasında Sedat Şahintürk, Bandırma'yı üstünlüğe taşıdı. Göztepe, Yasin Öztekin ile cevap verdi: 1-1. 'Daha maç bitmedi' diyen Atabey Çiçek, Malaly Dembele'nin asistinde 90'da fileleri havalandırıp, Bandırmaspor'a galibiyeti getirdi. Diğer sonuçlar: Bodrumspor- Adanaspor: 3-3, Gençlerbirliği-Pendik: 1-2, Altay-Keçiörengücü: 1-3

Mohamed, Nantes'ı galibiyete uçurdu
G.SARAY'IN Nantes' a kiraladığı Mostafa Mohamed galibiyeti getirdi. Takımının, 4. hafta Toulouse ile karşı karşıya geldiği maçta Mısırlı forvet, 1-0 yenik durumdayken ikinci devrede oyuna dahil oldu. 55'te Guessand'ın sağ kanattan yaptığı ortayı kafayla ağlara gönderen Mohamed, 6 dakika sonra Moses Simon'un golünün de pasını verdi. Gol ve asistle siftah yapan 24 yaşındaki oyuncu, takımına ilk 3 puanını aldırdı. 3-1 kazanan Nantes, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti ve Toulouse ile puanlarını eşitledi.

ABD Açık'ta rekor para ödülü: 2.6 milyon dolar
SERENA Williams'ın son turnuvası olabileceğini söylediği ve Novak Djokovic'in aşı kısıtlaması nedeniyle katılamayacağı 2022 ABD Açık, bugün TSİ 18.00'de New York kentinde start alacak. Toplam para ödülü, 60 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (57.5 milyon dolar) geliştirdi. Şampiyonlara verilen ödül 2.6 milyon dolara yükseltildi. 40 yaşındaki Serena Willams, 7. kez zafere ulaşırsa 'tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi' rekorunu egale edecek. Rafael Nadal ise ABD Açık'ta 5. şampiyonluğunu kovalayacak.

M.United, Antony'yi 100 milyon €'ya bitirdi
MANCHESTER United, uzun süredir uğraş verdiği Antony transferini tamamladı. İngiliz ekibi ve Ajax, Brezilyalı oyuncunun transferi konusunda 100 milyon Euro (1 milyar 811 milyon TL) bonserviste mutabakata vardı. Anlaşmanın tamamlanması için ödeme planının belirlenmesi kaldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımına 5 yıllık imza atacak. MANU'nun ödeyeceği bonservis, Hollanda Ligi'nin şatış rekoru olacak.

Kanarya'nın rakibi D.Kiev kötü başladı
F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendiği, ardından da Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştüğü Dinamo Kiev dün şok bir yenilgi aldı. Teknik direktör Lucescu'nun ekibi, Ukrayna Ligi'ndeki ilk maçında, Dnipro-1'e 3-0 yenildi. Goller Eduard Sarapiy, Oleksandr Pikhalonok ve Valentyn Rubchynskyi'den geldi. Kiev, maç eksiğiyle son sıraya demir attı. Trabzonspor'un da ilgilendiği Dnipro-1'in forveti Dovbyk 90 dakika oynadı.

Avrupa'da gündem Balotelli&Montella
ADANA Demirspor'un sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçın ardından Mavi Şimşek'in forveti Mario Balotelli ve hocası Vincenzo Montella'nın yaşadığı tartışma, Avrupa'da geniş yankı buldu. Portekiz'den A Bola, "Olağandışı!" derken, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, "Balotelli ve Montella arasında çok sert kavga", Tuttosport, "Türkiye'de sansayonel çatışma" , Corriere dello Sport, "Balotelli, Montella ile tartıştı", Tuttomercato, "Montella ve Balotelli arasındaki sıcak tartışma" başlıklarını attı.

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