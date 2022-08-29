Haber hattı

Bandırmaspor'dan'Çiçek' gibi 3 puan
SPOR Toto 1. Lig'de Beyçimento Bandırmaspor, ağırladığı Göztepe'yi 90'da bulduğu golle 2-1 yıkıp ikide iki yaptı. İlk devresi sessizlikle geçen karşılaşmanın 65. dakikasında Sedat Şahintürk, Bandırma'yı üstünlüğe taşıdı. Göztepe, Yasin Öztekin ile cevap verdi: 1-1. 'Daha maç bitmedi' diyen Atabey Çiçek, Malaly Dembele'nin asistinde 90'da filelerihavalandırıp, Bandırmaspor'a galibiyetigetirdi. Diğer sonuçlar: Bodrumspor- Adanaspor: 3-3, Gençlerbirliği-Pendik: 1-2, Altay-Keçiörengücü: 1-3
Mohamed, Nantes'ıgalibiyete uçurdu
G.SARAY'IN Nantes' a kiraladığı MostafaMohamed galibiyeti getirdi. Takımının, 4. haftaToulouse ile karşı karşıya geldiği maçta Mısırlıforvet, 1-0 yenik durumdaykenikinci devredeoyuna dahil oldu. 55'teGuessand'ın sağ kanattan yaptığıortayı kafayla ağlara gönderenMohamed, 6 dakika sonra MosesSimon'un golünün de pasını verdi.Gol ve asistle siftah yapan 24 yaşındakioyuncu, takımına ilk 3 puanınıaldırdı. 3-1 kazanan Nantes, busonuçla puanını 5'e yükseltti veToulouse ile puanlarını eşitledi.
ABD Açık'ta rekor paraödülü: 2.6 milyon dolar
SERENA Williams'ın son turnuvası olabileceğini söylediği ve Novak Djokovic'in aşı kısıtlaması nedeniyle katılamayacağı 2022 ABD Açık, bugün TSİ 18.00'de New York kentinde start alacak. Toplam para ödülü, 60 milyon dolarla organizasyon tarihinin en yüksek seviyesineulaştı. ABD Açık böylece kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu (57.5 milyon dolar) geliştirdi. Şampiyonlara verilen ödül 2.6 milyon dolara yükseltildi. 40 yaşındaki Serena Willams, 7. kez zafere ulaşırsa 'tarihin enfazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi' rekorunu egale edecek. Rafael Nadal ise ABD Açık'ta 5. şampiyonluğunu kovalayacak.
M.United, Antony'yi100 milyon €'ya bitirdi
MANCHESTER United, uzun süredir uğraş verdiği Antony transferini tamamladı. İngiliz ekibi ve Ajax, Brezilyalı oyuncunun transferi konusunda 100 milyon Euro (1milyar 811 milyon TL) bonserviste mutabakata vardı. Anlaşmanın tamamlanması için ödeme planının belirlenmesi kaldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımına 5 yıllık imza atacak. MANU'nun ödeyeceğibonservis, HollandaLigi'nin şatış rekoru olacak.
Kanarya'nın rakibiD.Kiev kötü başladı
F.BAHÇE'NİN Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendiği, ardından da Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştüğü Dinamo Kiev dün şok bir yenilgi aldı. Teknik direktör Lucescu'nun ekibi, Ukrayna Ligi'ndekiilk maçında, Dnipro-1'e3-0 yenildi. Goller Eduard Sarapiy, Oleksandr Pikhalonok ve Valentyn Rubchynskyi'den geldi. Kiev, maç eksiğiyle son sıraya demir attı. Trabzonspor'un da ilgilendiği Dnipro-1'in forveti Dovbyk 90 dakika oynadı.
Avrupa'da gündemBalotelli&Montella
ADANA Demirspor'un sahasında Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçın ardından Mavi Şimşek'in forveti Mario Balotelli ve hocası Vincenzo Montella'nın yaşadığı tartışma, Avrupa'da geniş yankı buldu. Portekiz'den A Bola, "Olağandışı!" derken, İtalya'dan LaGazzetta dello Sport, "Balotelli ve Montella arasında çok sert kavga", Tuttosport, "Türkiye'de sansayonel çatışma" , Corrieredello Sport, "Balotelli, Montella ile tartıştı", Tuttomercato, "Montella ve Balotelli arasındaki sıcak tartışma" başlıklarını attı.