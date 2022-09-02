Haber hattı

Montella: Balotelliile aramız gayet iyi!
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Montella, Ümraniyespor maçı sonunda Balotelli ile yaşadığı tartışma nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Montella, "Bu tarz olayların sahada yaşanmaması, sorunun soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Balotelli ile ilişkimizgayet iyi, sorunumuz yok. Bu olaydan önce de gitmek istediğini iletmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyun anlamında bir şeylerolduğu için gerginlik yaşadık. Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor" dedi.
Havuzda 2 altın1 gümüş kazandık
DÜNYA Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Merve Tuncel, 800 metre serbestte8:30.00'lık derecesiyle, Sanberk YiğitOktar da 200 metre karışık mesafesinde1:59.89'luk zamanıyla gençler dünya şampiyonu oldu. Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2:13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı. Şampiyonada kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti.
Derin'den Türkiyerekoru geldi
MİLLİ sporcu Rüstem Derin, Kaş'ta düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda sabit ağırlıkmono palet disiplininde 88 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı. Mutluluğunu ifade eden Derin, diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Başarılı sporcu Derin, paletsiz ip destekli branşta 91metre, sabit ağırlık çift paletli branşta da85 metreyle Türkiye rekorlarının sahibi.
Serena Williams veMedvedev turladı
ABD Açık'ta kadınlarda 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile erkeklerde son şampiyon Daniil Medvedev, üçüncü tura yükseldi. Williams, son turnuvası olabileceğinisöylediği ABD Açık'taki ikinci tur mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle yendi. Erkeklerde son şampiyon Rus Daniil Medvedev, ikinci turda dünya 58 numarası Fransız Arthur Rinderknech'i 3-0'la eleyerek üçüncü turda Çinli Yibing Wu ile eşleşti