Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 2.9.2022

Haber hattı

Haber hattı
Montella: Balotelli ile aramız gayet iyi!
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Montella, Ümraniyespor maçı sonunda Balotelli ile yaşadığı tartışma nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Montella, "Bu tarz olayların sahada yaşanmaması, sorunun soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Balotelli ile ilişkimiz gayet iyi, sorunumuz yok. Bu olaydan önce de gitmek istediğini iletmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyun anlamında bir şeyler olduğu için gerginlik yaşadık. Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor" dedi.

Havuzda 2 altın 1 gümüş kazandık
DÜNYA Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8:30.00'lık derecesiyle, Sanberk Yiğit Oktar da 200 metre karışık mesafesinde 1:59.89'luk zamanıyla gençler dünya şampiyonu oldu. Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2:13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı. Şampiyonada kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti.

Derin'den Türkiye rekoru geldi
MİLLİ sporcu Rüstem Derin, Kaş'ta düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda sabit ağırlık mono palet disiplininde 88 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı. Mutluluğunu ifade eden Derin, diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Başarılı sporcu Derin, paletsiz ip destekli branşta 91 metre, sabit ağırlık çift paletli branşta da 85 metreyle Türkiye rekorlarının sahibi.

Serena Williams ve Medvedev turladı
ABD Açık'ta kadınlarda 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile erkeklerde son şampiyon Daniil Medvedev, üçüncü tura yükseldi. Williams, son turnuvası olabileceğini söylediği ABD Açık'taki ikinci tur mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle yendi. Erkeklerde son şampiyon Rus Daniil Medvedev, ikinci turda dünya 58 numarası Fransız Arthur Rinderknech'i 3-0'la eleyerek üçüncü turda Çinli Yibing Wu ile eşleşti

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA