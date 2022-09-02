Haber hattı

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Montella, Ümraniyespor maçı sonunda Balotelli ile yaşadığı tartışma nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Montella, "Bu tarz olayların sahada yaşanmaması, sorunun soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim.Bu olaydan önce de gitmek istediğini iletmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti.Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor" dedi.DÜNYA Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.gençler dünya şampiyonu oldu. Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2:13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı. Şampiyonada kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti.MİLLİ sporcu Rüstem Derin, Kaş'ta düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda88 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı. Mutluluğunu ifade eden Derin, diğer branşlarda da Türkiye rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Başarılı sporcu Derin,Türkiye rekorlarının sahibi.ABD Açık'ta kadınlarda 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile erkeklerde son şampiyon Daniil Medvedev, üçüncü tura yükseldi. Williams,ABD Açık'taki ikinci tur mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2'lik setlerle yendi. Erkeklerde son şampiyon Rus Daniil Medvedev, ikinci turda dünya 58 numarasıeleyerek üçüncü turda Çinli Yibing Wu ile eşleşti