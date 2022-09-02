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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:17

TJK'nın Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu

AA
TJK’nın Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2021 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurul, 13 kategoride eseri ödüle layık gördü.

Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda yapılan törende konuşan TJK Başkanı Serdar Adalı, "2019 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci Nimet Üyken adına düzenlediğimiz yarışmamızda kıymetli eserleriyle ödüle layık görülen basın mensuplarımıza ödüllerini vermek için bir aradayız. Tüm eserleri titizlikle değerlendirdik. TJK olarak misyonumuz, Türk atçılığını geliştirmektir. Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarını kutluyorum. Bu töreni önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurul, 13 kategoride eseri ödüle layık gördü.

Anadolu Ajansından Kaan Bozdoğan, "Türk Atçılığı Derbi İçin Gün Sayıyor" haberiyle ödüle layık görüldü. Bozdoğan'a ödülü, TJK Basın Şefi Timuçin Eriç tarafından takdim edildi.

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TJK'nın Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu
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