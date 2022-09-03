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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Motokros heyecanı!

Motokros heyecanı!
Afyonkarahisar'da bugün başlayacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final etabı olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye ayağı, 3.4 milyar sporsevere ulaşacak. Ülkemizin tanıtımı açısından büyük öneme sahip organizasyon, geçen yıl 180 ülkeye canlı aktarılmış ve 1.8 milyar sporsevere ulaştırılmıştı. Geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 300 milyon Euro'luk katkı sağlanırken bu sene rakamın 400 milyonu aşması bekleniyor. Organizasyon hazırlık günlerini kapsayan 5 günlük sürede, takımlar, sporcular ve izleyicilerin bölgeye ulaşımı, konaklamaları, günlük tüketim ve hediyelik eşya alışverişleri de bölgeye yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde ekonomik katkı sağlıyor.

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Motokros heyecanı!
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