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Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:10

Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta son 16'ya kaldı

AA
Swiatek ve Nadal, ABD Açık’ta son 16’ya kaldı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, son 16 turuna yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

İki kez grand slam şampiyonu Polonyalı Swiatek, üçüncü tur maçında klasmanın 105. sırasındaki ABD'li Lauren Davis ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, son 16 turunda Alman Jule Niemeier ile eşleşti.

İki eski grand slam şampiyonunun mücadelesinde Çek Petra Kvitova (21), İspanyol Garbine Muguruza'yı (9) 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Kvitova, son 16 turunda ABD'li Jessica Pegula (8) ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda Jessica Pegula (8), Danielle Collins (19), Victoria Azarenka (26) dördüncü tur biletini alırken, Belinda Bencic (13), bu turda Karolina Pliskova'ya 2-1 yenilerek elendi.

İspanyol raketler Nadal ve Alcaraz, set vermeden turladı

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, klasmanın 91. basamağındaki Fransız Richard Gasquet'yi 6-0, 6-1 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı. Nadal'ın bu turdaki rakibi ABD'li Frances Tiafoe (22) oldu.

3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, klasmanın 43 numarası ABD'li Jenson Brooksby'yi 6-3'lük setlerle zorlanmadan geçti ve bir sonraki turda Hırvat Marin Cilic (15) ile eşleşti.

Rus tenisçi Andrey Rublev (9) ise Kanadalı Denis Shapovalov'u (19) 6-4, 2-6, 6-7, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup ederek son 16 isim arasına kaldı.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Jannik Sinner (11), Marin Cilic (15) ve Frances Tiafoe (22) dördüncü tur biletini aldı.

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Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta son 16'ya kaldı
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