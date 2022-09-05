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Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:19

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4’ü altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli yüzücüler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandığı 3 altın madalya ile şampiyonada en iyi kadın sporcu ödülünün sahibi olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli yüzücülerimize başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti
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