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Giriş Tarihi: 7.9.2022 12:02

Garcia ve Khachanov, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

AA
Garcia ve Khachanov, ABD Açık’ta yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 17 numaralı seribaşı Caroline Garcia ve erkeklerin 27 numaralı seribaşı Karen Khachanov yarı finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Tek kadınlardaki çeyrek final mücadelesinde, Coco Gauff (12 numaralı seribaşı) ile turnuva öncesi Cincinnati Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Caroline Garcia (17) karşılaştı.

Korttan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 28 yaşındaki Garcia, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı. Garcia, yarı finalde Ons Jabeur'ün (5) karşısına çıkacak.

Khachanov, Kyrgios'u 5 sette geçti

Nick Kyrgios (23) ile Karen Khachanov (27) arasındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.

3 saat 40 dakika süren maçı 3-2 (7-5, 4-6, 7-5, 6-7, 6-4) kazanan Khachanov, kariyerinde ilk defa bir büyük turnuvada yarı finale yükseldi.

26 yaşındaki Khachanov, yarı finalde Casper Ruud'un (5) rakibi oldu.

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Garcia ve Khachanov, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
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