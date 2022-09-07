Merkez artık Türkiye

29 Eylül-2 Ekim arasında İznik’te yapılacak dev organizasyonun bilgilendirme toplantısında Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 100 milyonlarca insanı spora angaje etmek istediklerini söyledi
Türkiye'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyon, 473 dönüm üzerine kurulan tesiste 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan Recep TayyipErdoğan'ın açılışını yapacağıoyunların bilgilendirme toplantısıyapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan dün yapılan tanıtımda bu tarz oyunlarda kurumsallaşmanın önemine vurgu yaparken şunları söyledi: "Merkezimiz Bişkek'ten İstanbul'a taşındı. Türkiye'de 4 tane geleneksel spor dalları federasyonu var. Geleneksel spor altyapısını tesis ettik. 13 ülkeninGençlik ve Spor Bakanıile geleneksel sporların gelişmesiiçin protokol imzaladık. Sadece kırsallarda değil şehirlerde de bu sporlar takip edilsin. Dünyada spordan uzakolan 100 milyonlarca insanınspora angaje olması için çabasarf ediyoruz. Kırgızistan'a bu organizasyonları 3 defa yaptığı için teşekkür ediyorum."
BÜYÜK DESTEK
DAHA önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon bu kez ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğundakioyunlarda olacak.
'KÜLTÜREL BİRLİK OLACAK' Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet MuharremKasapoğlu, organizasyondaki detayları paylaştı.Çocuklar için atölyeler de olacağını belirtenKasapoğlu, "Dünya mutfağından önemli lezzetleri,dünyaca ünlü şefler sunacak. Oyunlarındünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesive bunun güçlenmesi en önemli amaçtır.Evrensel bir görünüme kavuşması hedefimizdir.Bu markayı tüm kültürel birliği sağlamakiçin amaç edindik" ifadelerini kullandı.
TESİSLERİ İNCELEDİLER
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa B.B. Başkanı Alinur Aktaş, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileriyle oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.