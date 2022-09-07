Merkez artık Türkiye

Türkiye'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyon, 473 dönüm üzerine kurulan tesistetarihleri arasında gerçekleştirilecek.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan dün yapılan tanıtımda bu tarz oyunlarda kurumsallaşmanın önemine vurgu yaparken şunları söyledi: "Merkezimiz Bişkek'ten İstanbul'a taşındı. Türkiye'de 4 tane geleneksel spor dalları federasyonu var. Geleneksel spor altyapısını tesis ettik.Sadece kırsallarda değil şehirlerde de bu sporlar takip edilsin.Kırgızistan'a bu organizasyonları 3 defa yaptığı için teşekkür ediyorum."DAHA önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon bu kez ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözüÇocuklar için atölyeler de olacağını belirtenKasapoğlu, "Dünya mutfağından önemli lezzetleri,dünyaca ünlü şefler sunacak. OyunlarınDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa B.B. Başkanı Alinur Aktaş, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileriyle oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.