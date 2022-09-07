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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Merkez artık Türkiye

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Merkez artık Türkiye

29 Eylül-2 Ekim arasında İznik’te yapılacak dev organizasyonun bilgilendirme toplantısında Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 100 milyonlarca insanı spora angaje etmek istediklerini söyledi

Türkiye'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyon, 473 dönüm üzerine kurulan tesiste 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı oyunların bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan dün yapılan tanıtımda bu tarz oyunlarda kurumsallaşmanın önemine vurgu yaparken şunları söyledi: "Merkezimiz Bişkek'ten İstanbul'a taşındı. Türkiye'de 4 tane geleneksel spor dalları federasyonu var. Geleneksel spor altyapısını tesis ettik. 13 ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı ile geleneksel sporların gelişmesi için protokol imzaladık. Sadece kırsallarda değil şehirlerde de bu sporlar takip edilsin. Dünyada spordan uzak olan 100 milyonlarca insanın spora angaje olması için çaba sarf ediyoruz. Kırgızistan'a bu organizasyonları 3 defa yaptığı için teşekkür ediyorum."



BÜYÜK DESTEK
DAHA önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon bu kez ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğundaki oyunlarda olacak.



'KÜLTÜREL BİRLİK OLACAK'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyondaki detayları paylaştı. Çocuklar için atölyeler de olacağını belirten Kasapoğlu, "Dünya mutfağından önemli lezzetleri, dünyaca ünlü şefler sunacak. Oyunların dünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesi ve bunun güçlenmesi en önemli amaçtır. Evrensel bir görünüme kavuşması hedefimizdir. Bu markayı tüm kültürel birliği sağlamak için amaç edindik" ifadelerini kullandı.



TESİSLERİ İNCELEDİLER
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa B.B. Başkanı Alinur Aktaş, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve organizasyona katılacak 40'tan fazla ülkenin büyükelçileriyle oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.

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