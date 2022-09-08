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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinci kez TÜRKİYE‘de olacak’

‘Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinci kez TÜRKİYE‘de olacak’
SON yıllarda birçok organizasyona başarılı şekilde ev sahipliği yapan Türkiye, buna bir yenisini daha ekledi. Ülkemiz, 12-18 Aralık'ta düzenlenecek Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yeni adresi oldu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde müjdeyi verdi: "Cumhurbaşkanımız ile bir arada olduğumuz toplantıda Türk voleybolunun 1 numara olduğu tarafımıza iletildi. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikincisini de Türkiye'de yapacağız." Bu sene ülkemizi şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank teslim edecek.

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‘Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinci kez TÜRKİYE‘de olacak’
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