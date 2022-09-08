‘Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinci kez TÜRKİYE‘de olacak’

SON yıllarda birçok organizasyona başarılı şekilde ev sahipliği yapan Türkiye, buna bir yenisini daha ekledi. Ülkemiz, 12-18 Aralık'ta düzenlenecek Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yeni adresi oldu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreninde müjdeyi verdi: "Cumhurbaşkanımızile bir arada olduğumuz toplantıda Türkvoleybolunun 1 numara olduğu tarafımızailetildi. Geçen yıl ilkini düzenlediğimizDünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikincisinide Türkiye'de yapacağız." Bu sene ülkemizi şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank teslim edecek.