Mercedes-Benz’den Voleybola büyük destek

MERCEDES-BENZ, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan iş birliği kapsamında Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğunu da üstlendi. Gerçekleştirilen imza töreninde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz yöneticisi Şükrü Bekdikhan ve milli voleybolcular Zehra Güneş ile Efe Mandıracı da katıldı. Mercedes-Benz, Türk voleyboluna önemli bir güç ve değer katacak' diyen Üstündağ, "Sponsorlarımızın bu yolda bize verdiğidesteği her defasında belirtiyorum.Başta kıymetli dostum ŞükrüBey'e ve Mercedes ailesine teşekkürederim" ifadelerini kullandı. Bekdikhan ise 'En büyük beklentimiz, milli takımlarımızın imza atacağı başarılara katkı sağlamak' diye konuştu.