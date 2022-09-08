Mercedes-Benz’den Voleybola büyük destek

MERCEDES-BENZ, Türkiye Voleybol Federasyonu ile başlayan iş birliği kapsamında Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğunu da üstlendi. Gerçekleştirilen imza töreninde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz yöneticisi Şükrü Bekdikhan ve milli voleybolcular Zehra Güneş ile Efe Mandıracı da katıldı. Mercedes-Benz, Türk voleyboluna önemli bir güç ve değer katacak' diyen Üstündağ,ifadelerini kullandı. Bekdikhan ise 'En büyük beklentimiz, milli takımlarımızın imza atacağı başarılara katkı sağlamak' diye konuştu.