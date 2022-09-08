Şampiyon hoca kovuldu

Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası kazanan Thomas Tuchel gönderildi. Bu ayrılık İngiliz ekibine 15 milyon Sterlin’e patladı
Şampiyonlar Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilerek kötü başlayan Chelsea'defatura teknik direktör ThomasTuchel'e kesildi. Maviler ile macerası 20 ay süren Alman çalıştırıcı bu süreçte Şampiyonlar Ligi,UEFA Süper Kupa ve KulüplerDünya Kupası kazandı. Chelsea,49 yaşındaki hocaya 15 milyonSterlin tazminat ödeyecek.
YERİNE GRAHAM POTTER
49 yaşındaki teknik adamın kovulmasından sonra koltuğa ilk aday belli oldu. İngiliz ekibi, Brighton&Hove Albion'ınbaşındaki Graham Potter'a takımıemanet etmeyi istiyor. İngiliz teknik adamın 16 milyon Sterlin'lik çıkış maddesi bulunuyor.
BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL
Gelecek teknik adam daha faydalı olmaz Tuchel'in teknik adamlık hayatında önemli bir kariyeri var. Tabii Premier Lig'de işler şampiyonluk için kolay değil. Güçlü rakipler var. Bu maçlarda sıkıntıların olması normal. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilmesi grup maçlarında olağan sürprizlerden bir tanesi. Banagöre görevden alınması doğru değil. Amakulübün bileceği iş. Herhalde çok da paraları var. Daha önce Jose Mourinho'ya da yüksek bir tazminat ödediler. Yerine gelecek hocanın da Tuchel'den daha faydalı olacağını sanmıyorum.