Şampiyon hoca kovuldu

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilerek kötü başlayan'e kesildi. Maviler ile macerası 20 ay süren Alman çalıştırıcı bu süreçte49 yaşındaki teknik adamın kovulmasından sonra koltuğa ilk aday belli oldu. İngiliz ekibi,İngiliz teknik adamın 16 milyon Sterlin'lik çıkış maddesi bulunuyor.Gelecek teknik adam daha faydalı olmazteknik adamlık hayatında önemli bir kariyeri var. Tabii Premier Lig'de işler şampiyonluk için kolay değil. Güçlü rakipler var. Bu maçlarda sıkıntıların olması normal. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilmesi grup maçlarında olağan sürprizlerden bir tanesi.Herhalde çok da paraları var. Daha önce Jose Mourinho'ya da yüksek bir tazminat ödediler. Yerine gelecek hocanın da Tuchel'den daha faydalı olacağını sanmıyorum.