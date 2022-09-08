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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Şampiyon hoca kovuldu

Şampiyon hoca kovuldu

Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası kazanan Thomas Tuchel gönderildi. Bu ayrılık İngiliz ekibine 15 milyon Sterlin’e patladı

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilerek kötü başlayan Chelsea'de fatura teknik direktör Thomas Tuchel'e kesildi. Maviler ile macerası 20 ay süren Alman çalıştırıcı bu süreçte Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Chelsea, 49 yaşındaki hocaya 15 milyon Sterlin tazminat ödeyecek.

YERİNE GRAHAM POTTER
49 yaşındaki teknik adamın kovulmasından sonra koltuğa ilk aday belli oldu. İngiliz ekibi, Brighton&Hove Albion'ın başındaki Graham Potter'a takımı emanet etmeyi istiyor. İngiliz teknik adamın 16 milyon Sterlin'lik çıkış maddesi bulunuyor.

BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL
Gelecek teknik adam daha faydalı olmaz
Tuchel'in teknik adamlık hayatında önemli bir kariyeri var. Tabii Premier Lig'de işler şampiyonluk için kolay değil. Güçlü rakipler var. Bu maçlarda sıkıntıların olması normal. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilmesi grup maçlarında olağan sürprizlerden bir tanesi. Bana göre görevden alınması doğru değil. Ama kulübün bileceği iş. Herhalde çok da paraları var. Daha önce Jose Mourinho'ya da yüksek bir tazminat ödediler. Yerine gelecek hocanın da Tuchel'den daha faydalı olacağını sanmıyorum.

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Şampiyon hoca kovuldu
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