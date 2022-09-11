Finalin adı: Ruud-Alcaraz

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkekler finalinin adı belli oldu. NorveçliCasper Ruud, Karen Khachanov'u 3-1 devirip ilk kez final vizesini alırken, 19 yaşındakiCarlos Alcaraz, Frances Tiafoe'yi 3-2 ile geçerek kariyerinde ilk defa grand slam turnuvasında son ikiye kaldı. Ruud ile Alcaraz arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 23.00'te başlayacak. İki tenisçi, hem kariyerlerinin ilk grand slam şampiyonluğu hem de dünya sıralamasında ilk kez 1 numaraya yerleşmekiçin korta çıkacak.