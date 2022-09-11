Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: ABD Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 12.9.2022 04:06 Son Güncelleme: 12.9.2022 04:08

Son dakika: ABD Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Son dakika: ABD Açık Tenis Turnuvası’nda İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu

Son dakika haberi: ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz çekişmeli geçen maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek şampiyon oldu.

İspanyol tenisçi Alcaraz ile Norveçli tenisçi Ruud, hem kariyerlerinin ilk grand slam şampiyonluğu hem de dünya sıralamasında ilk kez 1 numaraya yerleşmek için korta çıktı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Billie Jean King Ulusal Tennis Merkezi'nde gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Alcaraz oldu.

Birinci seti 6-4 kazanan Alcaraz ikinci sette rakibi Ruud'a 6-2 yenildi ancak Alcaraz, üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 alarak maçın galibi oldu.

19 yaşındaki Alcaraz, Pete Sampras'tan (1990 yılı) beri en genç ABD Açık, Rafael Nadal'dan (2005 Fransa Açık) bu yana ise en genç grand slam finalisti oldu.

Bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Karen Khachanov'u 3-1 (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) yenerek ABD Açık'ta ilk kez adını finale yazdırmıştı.

Carlos Alcaraz ile Frances Tiafoe arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibi ise 4 saat 19 dakika sonunda belirlenmiş ve maçı 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan Alcaraz, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında finale çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
GSB personel alımı başvuru ekranı e-Devlet: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İOS 16 özellikleri ile gündemde! Apple tanıttı: İOS 16 ne zaman çıkacak, hangi modellere gelecek? İşte güncelleme alacak cihazlar
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
Emekli promosyon ödemeleri katlanıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022 Eylül ayı için güncellendi
Düzce'de 2 gencin kahreden ölümü!
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022: 81 ilde TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? Toplu konut başvuru şartları neler, sosyal konut ev fiyatları ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA