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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:59

Alexander Zverev, Davis Kupası'na katılamayacak

AA
Alexander Zverev, Davis Kupası’na katılamayacak

Alman tenisçi Alexander Zverev, sakatlığının devam etmesi nedeniyle Davis Kupası'na katılamayacağını duyurdu.

Bu sezon Fransa Açık yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal ile yaptığı maç sırasında sakatlanan ve yarın başlayacak Davis Kupası Finalleri ile korta dönmesi planlanan Zverev, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Basın toplantısında konuşan 25 yaşındaki tenisçi, sakatlığının devam ettiğini belirterek, "Davis Kupası'nda ülkemi temsil etmeyi çok istiyordum ama sakatlığım devam ediyor. Kemiğimde büyük acılar veren ağrılar nedeniyle bu turnuvadan çekilmek zorunda kaldım. Antrenmanları yarıda bıraktım. Tedavim, birkaç gün değil; birkaç hafta veya ay devam edecek." ifadelerini kullandı.

Üç aydan uzun süredir kortlardan uzak kalan dünya 5 numarası Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanırken, aynı yıl ABD Açık'ta finale kalarak en önemli grand slam başarısına imza atmıştı.

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Alexander Zverev, Davis Kupası'na katılamayacak
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