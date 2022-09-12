Murat Fırat ve Metehan Başar, dünya 5.’si oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat ile 97 kiloda Metehan Başar, turnuvayı 5. olarak tamamladı.

Sırbistan'ın Belgrad başkenti düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası üçüncü gününde grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat ile 97 kiloda Metehan Başar, bronz madalya müsabakalarına çıktı. Murat Fırat, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile mücadele etti. Rakibine 8-2 mağlup olan Fırat, beşinci oldu.

Metehan Başar da İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi ile karşı karşıya geldi. Rakibine 6-1 mağlup olan Başar, turnuvayı 5. sırada tamamladı. Başar daha önce 2017 ve 2018 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

