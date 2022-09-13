Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Spor turu
Giriş Tarihi: 13.9.2022

Spor turu

Spor turu
Emin Bayram'a aylık 25 bin TL
Kasımpaşa maçında yenilen golde hatalı olsa da maçın genelinde göz dolduran 19 yaşındaki Emin Bayram, maaşı ile gündemde. Aylık 25 bin TL kazancı olan genç stoperin performansının iyiye gitmesi halinde ücretinde iyileştirme yapılması bekleniyor.

İzmir'de sevinen yok
SPOR Toto 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Altınordu, evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24'üncü dakikada Kappel atarken, Altınordu'nun golü 45+3'te Ahmet Dereli'den geldi. İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Ada'nın yolunu tuttu!
İNGILTERE Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, ismi bir dönem Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvetle 2022- 23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Wolves başkanı Jeff Shi, "En üst düzeyde deneyime sahip olan Diego Costa, soyunma odamıza ve sahaya benzersiz bir şey getirecek" dedi. Brezilya doğumlu İspanyol yıldız, 2015 ve 2017'de Chelsea formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte TOKİ başvuruları hakkında bilgiler
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel işçi alımı başvuru başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? GSB personel işçi alımı e-Devlet başvuru ekranı - şartları 2022:
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 BAŞLADI! E-devlet ile JGK 2022 Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, kaç kişi alınacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Eylül 2022 Salı: Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödeniyor?
Emekli promosyon 2022 kampanyaları duyuruldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyon ne kadar, son gün ne zaman?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
SON DAKİKA | Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma başladı
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA