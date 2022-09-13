maçında yenilen golde hatalı olsa da maçın genelinde göz dolduran 19 yaşındaki Emin Bayram, maaşı ile gündemde. Aylık 25 bin TL kazancı olan genç stoperin performansının iyiye gitmesi halinde ücretinde iyileştirme yapılması bekleniyor.Toto 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Altınordu, evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24'üncü dakikadaatarken, Altınordu'nun golü 45+3'te'den geldi. İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.İNGILTERE Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton,kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvetle 2022- 23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Wolves başkanı Jeff Shi,dedi. Brezilya doğumlu İspanyol yıldız, 2015 ve 2017'de Chelsea formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.