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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Tarih için finalde

Tarih için finalde

Belgrad’da fırtına gibi esip finale yükselen Rıza Kayaalp bugün de altın madalya alırsa 5. kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk güreşçi olacak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp tarihe koşuyor. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle geçti. Ardından yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 yenerek finale yükseldi. 32 yaşındaki sporcumuz bugün İranlı Amin Mirzazadeh ile altın madalya mücadelesi verecek. Daha önce 4 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, altın kazanması halinde 5. kez dünyanın zirvesine yükselen ilk Türk güreşçi unvanını elde edecek.

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