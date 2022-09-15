Son dakika haberleri: Dünya sporunda bir dönem sona eriyor! Roger Federer tarihi kararını açıkladı...

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK SAVAŞTIM"

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca sakatlıklar ve ameliyatlar ile uğraştım. Geri dönmek ve formuma kavuşmak için çok savaştım. Ancak, vücudumun kapasitesini ve limitlerini de biliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık artık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Tenis bana olağanüstü ve hayallerimin de ötesinde bir hayat verdi. Ancak, profesyonel tenis kariyerimin sonuna geldiğimin farkındayım.

Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup, son turnuvam olacak. Gelecekte tenis oynamaya elbette devam edeceğim ama profesyonel olarak değil...