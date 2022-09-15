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Giriş Tarihi: 15.9.2022 17:08 Son Güncelleme: 15.9.2022 17:33

Son dakika haberleri: Dünya sporunda bir dönem sona eriyor! Roger Federer tarihi kararını açıkladı...

Son dakika haberleri: Dünya sporunda bir dönem sona eriyor! Roger Federer tarihi kararını açıkladı...

Son dakika haberleri: İsviçreli spor efsanesi Roger Federer, tenise veda ediyor... 41 yaşındaki Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Tenisin efsane isimlerinden Roger Federer, hayranlarını üzecek kararını açıkladı.

41 yaşındaki raket, gelecek hafta oynanacak Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Federer, şu ifadeleri kullandı;

"Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu. Arkadaşlarım, rakiplerim ve taraftar bana bu hayatı verdi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK SAVAŞTIM"

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca sakatlıklar ve ameliyatlar ile uğraştım. Geri dönmek ve formuma kavuşmak için çok savaştım. Ancak, vücudumun kapasitesini ve limitlerini de biliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık artık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Tenis bana olağanüstü ve hayallerimin de ötesinde bir hayat verdi. Ancak, profesyonel tenis kariyerimin sonuna geldiğimin farkındayım.

Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup, son turnuvam olacak. Gelecekte tenis oynamaya elbette devam edeceğim ama profesyonel olarak değil...

"TENİSİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Bu karar acı verici oldu. Çünkü, tenisi çok özleyeceğim. Elbette, kutlanacak birçok şey de var. Kendimi dünyadaki en şanslı insanlardan biri olarak görüyorum. Tenis oynamak için özel yeteneklerim vardı ve bunu hayal ettiğimin de ötesinde kullanabildim.

24 yıl boyunca olağanüstü maceralar yaşadım. Sanki her şey 24 yıl değil de 24 saat içinde geçmiş gibi geliyor. Çok büyüleyici ve çok derin bir yolculuktu. 40 farklı ülkede binlerce kişi önünde oynayabildiğim için şanslıyım. Bazen güldüm, bazen ağladım. Hem güldüm hem acı çektim."

TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN BİRİ

Roger Federer'in kariyerinde 20 Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunuyor. 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi, 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ve 21 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in ardından en fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan 3'üncü isim konumunda yer alıyor.

Federer, geçen yıl yapılan Wimbledon'da çeyrek finalde elenmesinin ardından 18 aylık bir süre içinde geçirdiği 3'üncü diz ameliyatından bu yana tenisi oynamadı. Federer'in yaptığı bu açıklamadan önce ekim ayında kendi turnuvası olan Swiss Indoors'ta ve aynı zamanda da gelecek yıl Wimbledon'da kortlara çıkması bekleniyordu.

Öte yandan Federer, Nadal ve Djokovic üçlüsü, Andy Murray ile birlikte 23-25 Eylül tarihlerinde Londra'daki Laver Cup'ta Avrupa takımının bir parçası olarak ilk kez birlikte korta çıkacak.

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Son dakika haberleri: Dünya sporunda bir dönem sona eriyor! Roger Federer tarihi kararını açıkladı...
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