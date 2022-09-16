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Giriş Tarihi: 16.9.2022 21:43 Son Güncelleme: 16.9.2022 21:56

Son dakika: Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu oldu!

Son dakika: Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçimiz Taha Akgül, Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur’u 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

TAHA AKGÜL DAHA ÖNCE 2014 VE 2015'TE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti. Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.

- BELGRAD'DA 4. ALTIN MADALYA

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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