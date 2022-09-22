Haber hattı

SÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine40 yaşındaki çalıştırıcıylasözleşme imzalandı. "Hatayspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diyen Demirel, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan24 maçta 1.71'lik puan ortalaması yakalamıştı.SERIE A'da Atalanta forması giyenBergamo ekibinden millifutbolcumuzun yanı sıra Napoli'nin sezon başındaFenerbahçe'den transfer ettiğiUdinese'nin Brezilyalı stoperiLazio'nun Sırp orta sahasıve Milan'ın Fransız kanat oyuncusuTheo Hernandez adaylar arasında yer aldı.TÜRKIYE'NIN ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ampute Dünya Kupası'na hazırlanan2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ay-Yıldızlılar'a destekleri için teşekkür eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Dünya Kupası için az bir süremiz kaldı. Moral, motivasyon ve fiziksel anlamda her şey tamam. Kaptan olarak Dünya Kupası'na çok çıktım ama hoca olarak ilk kez çıkacağım. Çok zor rakiplerimiz var.şeklinde konuştu. Futbolculardan Barış Telli, Ömer Güleryüz ve Serkan Dereli, Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı.AVRUPA Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nca (ACES Europe) Sakarya,ödülüne layık görüldü. Sakarya'nın sporda önemli şehirlerinden bir tanesi olduğu vurgulanan açıklamada,kentteki incelemeler sonucu Sakarya Büyükşehir Belediyesi, '2023 Avrupa Spor Şehri' ödülünü aldı" denildi. Ödülün, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) resmi törenle belediye başkanı Ekrem Yüce'ye teslim edileceği bildirildi.