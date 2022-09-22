Haber hattı

Demirel imzayı attı, idmana çıktı
SÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. 40 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. "Hatayspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diyen Demirel, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demirel,ilk teknik direktörlük deneyimini geçensezon Karagümrük'te yaşadı. 24 maçta 1.71'lik puan ortalaması yakalamıştı.
Merih ayın oyuncusu adayı
SERIE A'da Atalanta forması giyen MerihDemiral, eylül ayının futbolcusu ödülüneaday gösterildi. Bergamo ekibinden millifutbolcumuzun yanı sıra Napoli'nin sezon başındaFenerbahçe'den transfer ettiği Güney KoreliKim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperiRodrigo Becao, Lazio'nun Sırp orta sahası SergejMilinkovic-Savic ve Milan'ın Fransız kanat oyuncusuTheo Hernandez adaylar arasında yer aldı.
'Kahramanlarımız zoru başarır'
TÜRKIYE'NIN ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ampute Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Takımımız'a Clearmarkası sponsor oldu. 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ay-Yıldızlılar'a destekleri için teşekkür eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Dünya Kupası için az bir süremiz kaldı. Moral, motivasyon ve fiziksel anlamda her şey tamam. Kaptan olarak Dünya Kupası'na çok çıktım ama hoca olarak ilk kez çıkacağım. Çok zor rakiplerimiz var. İşimiz zor ama zorubaşaran kahramanlarımız burada" şeklinde konuştu. Futbolculardan Barış Telli, Ömer Güleryüz ve Serkan Dereli, Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı. Sponsorluk töreni, topluolarak gerçekleştirilen fotoğrafçekiminin ardından sona erdi.
2023 Avrupa Spor Şehri Sakarya
AVRUPA Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nca (ACES Europe) Sakarya, "2023 Avrupa Spor Şehri" ödülüne layık görüldü. Sakarya'nın sporda önemli şehirlerinden bir tanesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Sakarya'nın '2023 AvrupaSpor Şehri' unvanı için AvrupaSpor Başkentleri ve ŞehirleriFederasyonu'na yaptığı başvurukabul edildi. ACES Europe tarafındanşehre gelen heyet, kentteki incelemeler sonucu Sakarya Büyükşehir Belediyesi, '2023 Avrupa Spor Şehri' ödülünü aldı" denildi. Ödülün, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) resmi törenle belediye başkanı Ekrem Yüce'ye teslim edileceği bildirildi.