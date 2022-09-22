Haber hattı

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Giriş Tarihi: 22.9.2022

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Demirel imzayı attı, idmana çıktı
SÜPER Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. 40 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. "Hatayspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" diyen Demirel, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Karagümrük'te yaşadı. 24 maçta 1.71'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Merih ayın oyuncusu adayı
SERIE A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, eylül ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Bergamo ekibinden milli futbolcumuzun yanı sıra Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim Min Jae, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Lazio'nun Sırp orta sahası Sergej Milinkovic-Savic ve Milan'ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez adaylar arasında yer aldı.

'Kahramanlarımız zoru başarır'
TÜRKIYE'NIN ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ampute Dünya Kupası'na hazırlanan Ampute Milli Takımımız'a Clear markası sponsor oldu. 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ay-Yıldızlılar'a destekleri için teşekkür eden Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Dünya Kupası için az bir süremiz kaldı. Moral, motivasyon ve fiziksel anlamda her şey tamam. Kaptan olarak Dünya Kupası'na çok çıktım ama hoca olarak ilk kez çıkacağım. Çok zor rakiplerimiz var. İşimiz zor ama zoru başaran kahramanlarımız burada" şeklinde konuştu. Futbolculardan Barış Telli, Ömer Güleryüz ve Serkan Dereli, Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı. Sponsorluk töreni, toplu olarak gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

2023 Avrupa Spor Şehri Sakarya
AVRUPA Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nca (ACES Europe) Sakarya, "2023 Avrupa Spor Şehri" ödülüne layık görüldü. Sakarya'nın sporda önemli şehirlerinden bir tanesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Sakarya'nın '2023 Avrupa Spor Şehri' unvanı için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'na yaptığı başvuru kabul edildi. ACES Europe tarafından şehre gelen heyet, kentteki incelemeler sonucu Sakarya Büyükşehir Belediyesi, '2023 Avrupa Spor Şehri' ödülünü aldı" denildi. Ödülün, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) resmi törenle belediye başkanı Ekrem Yüce'ye teslim edileceği bildirildi.

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