Ekselansları’nın veda zamanı: Roger Federer son kez korta çıkıyor

Teniste bir devrin kapanacağı zaman geldi çattı. İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları kısasıya mücadelelerini verecek.lakaplı İsviçreli raket, bugün akşam seansında oynanacak çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile son kez kortu paylaşacak.Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında;bulunuyor. John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.BİR GÖRÜŞRakibe ve seyirciye büyük saygısı vardıFederer tam bir tenis ustasıydı. Üst düzey bir tekniğe sahipti. Ayrıca her zaman fizik kondisyonu da iyiydi. Bütün bunların yanında da tam bir centilmendi. Kritik maçlarda işler ters gitse bile hiçbir zaman agresif harekette bulunmaz, rakibine ve kortlardaki seyircilere saygısı çok büyüktü. Onun için de kendisinelakabı takıldı. Onun gibi büyük bir tenisçinin vedası tabii ki üzücü ama sporun her branşında belli bir yaş haddi olduğu da unutulmamalıdır. Dünya tenisine çok şeyler katan Federer'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.Federer'in birçok maçını yerinde izledim. Onun kazandığı ya da kaybettiği her maçından büyük keyif aldım...