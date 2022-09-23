Ekselansları’nın veda zamanı: Roger Federer son kez korta çıkıyor
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Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, 24 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına bugün Laver Kupası’nda çıkacak. 41 yaşındaki raket, ardından kortlara veda edecek
Teniste bir devrin kapanacağı zaman geldi çattı. İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası,İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün start alacak. 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları kısasıya mücadelelerini verecek. Laver Kupası sonrasında emekli olacağınıaçıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyongeçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesinedeniyle sadece çiftlerde sahne alacak.
FEDERER'IN PARTNERİ NADAL
'Ekselansları' lakaplı İsviçreli raket, bugün akşam seansında oynanacak çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile son kez kortu paylaşacak. Federer'in çekilmesinin ardından yerineİtalyan Matteo Berrettini geçecek. Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında; RogerFederer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, AndyMurray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas bulunuyor. John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.
BİR GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL
Rakibe ve seyirciye büyük saygısı vardı Roger Federer tam bir tenis ustasıydı. Üst düzey bir tekniğe sahipti. Ayrıca her zaman fizik kondisyonu da iyiydi. Bütün bunların yanında da tam bir centilmendi. Kritik maçlarda işler ters gitse bile hiçbir zaman agresif harekette bulunmaz, rakibine ve kortlardaki seyircilere saygısı çok büyüktü. Onun için de kendisine 'Ekselansları' lakabı takıldı. Onun gibi büyük bir tenisçinin vedası tabii ki üzücü ama sporun her branşında belli bir yaş haddi olduğu da unutulmamalıdır. Dünya tenisine çok şeyler katan Federer'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Ben 12 senedir Roland Garros,maçlarını canlı takip ediyorum. Federer'in birçok maçını yerinde izledim. Onun kazandığı ya da kaybettiği her maçından büyük keyif aldım...