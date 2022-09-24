Haber turu

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Giriş Tarihi: 24.9.2022

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İspanya Milli Takımı'nda şok! 15 futbolcu bırakacak
İspanya'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. İspanya Futbol Federasyonu, Kadın Milli Futbol Takımı'ndan tam 15 futbolcunun, teknik direktör Jorge Vilda'yı istemediği için milli takımı bırakma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Bu oyuncuların artık kadroya çağrılmayacağı belirtilirken, oyuncular da ortak açıklama yaptı. Federasyonun, hocayı istemedikleri yönündeki iddiasının 'Yalan' olduğunu bildiren futbolcular, "Milli takımın aldığı sonuçları etkileyen ve istenmeyen yaralanmalara yol açabilecek durumlar çözülene kadar kadroya çağırılmamayı talep ediyoruz" ifadesini kullanıldı.

İngiltere B Ligi'ne düştü
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta dün İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Çizme ekibi 1-0 kazandı. İtalya'ya galibiyeti getiren golü Raspadori kaydetti. İtalya, gruptaki puanını 8'e yükseltirken, 2 puanda kalan İngiltere B Ligi'ne düştü. Aynı gruptaki Macaristan ise Fenerbahçeli Attila Szalai'nin 90 dakika oynadığı maçta Almanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 10 puanla zirveye çıkmayı başardı.

Potaya yeni sponsor
TÜRKİYE Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında, 3 sezon için isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli katıldı. Türkoğlu, "Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Süper Ligimizin, önümüzdeki 3 yıl boyunca isim sponsoru Türkiye Sigorta olacak. Sektörünün lideri bu firmayla iş birliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü, adından alan Türkiye Sigorta'nın Türkiye'ye destek vermesi ve basketbola yatırım yapmayı seçmesi bizim için de gurur kaynağı olmuştur" ifadesini kullandı.

İstanbul'da yelken şov!
TÜRKİYE'NİN dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup; All - Accor Live Limitless, Miles&Smiles ve Jumbo ana sponsorluğunda 21'inci kez İstanbul'da start aldı. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla Adalar-Kalamış hattında dün gerçekleştirilen ilk yarışın ardından, herkesin sabırsızlıkla beklediği Boğaz Yarışı etabı bugün muhteşem bir görsel atmosferde düzenlenecek. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam 900 sporcunun yarışacağı 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, yarın Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.

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