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Giriş Tarihi: 24.9.2022 18:34

Milli eskrimci Furkan Yaman gümüş madalya kazandı!

AA
Milli eskrimci Furkan Yaman gümüş madalya kazandı!

Milli eskrimci Furkan Yaman, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Satellite Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da bugün başlayan organizasyonda, erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Furkan Yaman turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda mücadele eden diğer eskrimciler Muhammed Furkan Kalender 8'inci, Kerem Çağlayan 13'üncü, Adem Doruk Küpeli 14'üncü, Enes Talha Kalender 19'uncu ve Alkım Öztürk ise 33'üncü oldu.

Organizasyonda yarın kadınlar kılıç kategorisinde Nil Güngör, Pınar Miray Şişik, Damla Demirkol ve Begüm Alkaya mücadele edecek.

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Milli eskrimci Furkan Yaman gümüş madalya kazandı!
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