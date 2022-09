Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE HER BRANŞA ÖNEM VERECEĞİZ"

Hemen hemen her branşta yükselen bir başarı grafiğine sahip olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle spora erişilebilirlik bizim için çok önemli. Spor turizmi ülkesi olma yönünde ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl 170'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bu yıl en prestijli organizasyonları düzenledik, düzenleyeceğiz. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleşti. Bu hafta perşembe günü Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Bunlar bir anda olan işler değil, bu bir vizyonun sonucu. Bunun için bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde her branşa önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER OKULA, HER EVE SATRANCI ULAŞTIRMAYI GÖREV BİLDİK"

Bakan Kasapoğlu, satranç sporunun önemine de dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Satranca hep ayrı bir değer verdik. Bugünkü projenin yeni bir aşama olduğunu belirtmek istiyorum. Spor engel tanımaz diyoruz. Bu proje kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandı. Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var. İşitme engelli satranç eğitim programı da bu projenin kapsamında olan bir çalışma. Ben bu gayreti, anlayışı çok değerli buluyorum. En başta federasyonumuza ve değerli başkanına, yöneticilerine, ekibine, bu projede emeği olan herkese, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak satranca verdiğimiz önemle satranç malzeme dağıtımımız var. Hiç aksamadan, durmadan süren bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da il ziyaretlerinde gençlere takdim ettiği hediyelerde en önde geleni satrançtır. Her okula her eve satrancı ulaştırmayı görev bildik. Satrancı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla da projelerimiz var. Buna yeni projeler ilave edeceğiz."