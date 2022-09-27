Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.9.2022

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Çalımbay: Sivas'ta artık son senem
SÜPER Lig'de 3 yıl 3 ayla görevdeki en uzun teknik adam olan Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'da son sezonu olduğunu söyledi. Geride kalan 7 haftada istedikleri sonuçları alamadıkları için üzüntüsünü ifade eden 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Kimse benim kadar Sivasspor'u düşünemez. Ben buralıyım, büyük sorumluluk alıyorum. Ancak bu sezon son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Ona göre hareket edeceğim. Bu ayrılık öyle tamamen değil, burası memleketimiz. Herkes buradan gidebilir, biz gidemeyiz. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak şu anda bizim çok destek almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı

'Kilo alacağım diye korkuyorum'
LIGIN son sırasına demir atan Hatayspor'da yeni teknik direktör Volkan Demirel, basının karşısına çıktı. Bordo-beyazlı takıma başarılı olmak için geldiğini vurgulayan 40 yaşındaki genç hoca, "Taraftarlarla birlikte olunca yolumuz daha da güzelleşecek. O bağı kurarsak, beraber üzülüp beraber sevinirsek her maçı kazanmak için elimizden geldiğince mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum. Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var. Beyaz bir sayfa açıyoruz. Beni her gören, evine davet edip sofra kurmak istiyor. Ben de kilo alacağım diye korkuyorum. Sağ olsunlar bana akraba sıcaklığı hissettiriyorlar. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Caner Erkin: Milli Takım beni bırakmış!
CANER Erkin'in, Ay-Yıldızlı formayı bıraktığını açıklayan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'a, oyuncudan cevap gecikmedi. 33 yaşındaki Karagümrüklü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Milli takımı bırakmadım, ihtiyaç olduğu her an hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ancak dünkü açıklamalardan sonra Milli Takım beni bırak- MIŞ!" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları G.Kore karşısında
FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ilk mücadelesinde Tayland'a 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Filenin Sultanları, grubundaki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

Bilic'e 18 aylık sözleşme
İNGILTERE Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi: Slaven Bilic… Yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Beşiktaş'ın 2013- 2015 sezonları arasında teknik adamlığını üstlenen Bilic, sonrasında West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı. Watford, ligde 10 maç sonunda topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

'Ben olmasam F.Bahçe şampiyon olabilirdi'
ESKI milli futbolcu Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. En son Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan 37 yaşındaki İnan, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmeseydi Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini belirterek, "Ben hep mütevazı biri oldum. Ama bir gerçek varsa, o sene (2011- 2012) gerçekten skor anlamında önemli katkılar sağlamıştım Galatasaray'da. Onlar olmasa, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Belki de etkileyebilirdi sonucu. Galatasaray'da oynamak hayalim ve gerçekleştirmek istediğim tek hedefimdi" ifadelerini kullandı.

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