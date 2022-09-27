Haber hattı

SÜPER Lig'de 3 yıl 3 ayla görevdeki en uzun teknik adam olanson sezonu olduğunu söyledi. Geride kalan 7 haftada istedikleri sonuçları alamadıkları için üzüntüsünü ifade eden 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Kimse benim kadar Sivasspor'u düşünemez. Ben buralıyım, büyük sorumluluk alıyorum.Bu ayrılık öyle tamamen değil, burası memleketimiz. Herkes buradan gidebilir, biz gidemeyiz. Eğer sıkıntılı bir zamandaysak şu anda bizim çok destek almamız gerekiyor" ifadelerini kullandıLIGIN son sırasına demir atan Hatayspor'da yeni teknik direktör Volkan Demirel, basının karşısına çıktı. Bordo-beyazlı takıma başarılı olmak için geldiğini vurgulayan 40 yaşındaki genç hoca, "Taraftarlarla birlikte olunca yolumuz daha da güzelleşecek.Burada zorlu ancak aşılabilecek bir süreç var. Beyaz bir sayfa açıyoruz.Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.CANER Erkin'in, Ay-Yıldızlı formayı bıraktığını açıklayan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'a, oyuncudan cevap gecikmedi. 33 yaşındaki Karagümrüklü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım.Ancak dünkü açıklamalardan sonra Milli Takım beni bırak- MIŞ!" ifadelerini kullandı.FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ilk mücadelesinde Tayland'a 3-2 yenilenErgo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Filenin Sultanları, grubundaki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü,Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.İNGILTERE Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlüğeYapılan açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı ifade edildi.sonrasında West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı. Watford, ligde 10 maç sonunda topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.ESKI milli futbolcu Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. En son Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan 37 yaşındaki İnan, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmeseydi Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini belirterek, "Ben hep mütevazı biri oldum.Onlar olmasa, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Belki de etkileyebilirdi sonucu. Galatasaray'da oynamak hayalim ve gerçekleştirmek istediğim tek hedefimdi" ifadelerini kullandı.