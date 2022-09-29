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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Sultanlar söktü aldı

Sultanlar söktü aldı

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası 3. maçında Dominik Cumhuriyeti’ni final setiyle 3-2 devirdi

Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Mücadeleye iyi başlayan Dominik Cumhuriyeti, ilk seti 25-21 kazandı. Ebrar ve Zehra Güneş'in etkili oyunlarıyla maçı bırakmayan Filenin Sultanları, ikinci seti aynı skorla 25-21 alarak durumu eşitledi: 1-1. Rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Milliler, 3.seti 25-18 üstün geçip 2-1'lik avantaj yakaladı. 4.sette oyuna hiç giremeyen Ay-Yıldızlılar bu seti 25-16 kaybedince maç final setine uzadı. Müthiş çekişmeye sahne olan karar setini 15-13 kazanan Sultanlar, 3-2'lik galibiyete uzandı. Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı. Türkiye, 4. maçında bugün 18.30'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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Sultanlar söktü aldı
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