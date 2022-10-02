Hem eğlendiler hem öğrendiler

Dünya Göçebe Oyunları’na gelen çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı. At binen, ok atan ve yöresel etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, birçok geleneksel sporla da tanışma fırsatı buldular
İznik'te muhteşem bir açılış programıyla başlayan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde müsabakalar kıyasıya devam ederken etkinlik alanını ziyaret eden çocuklar harika bir gün geçirdi. Etkinliklerde ok atmadan, at binmeye, aşık oyunundan Anadolu Masalları'na kadar birçok alanda doyasıya eğlenme fırsatı bulan çocuklar aynı zamanda yöresel etkinliklere de katılırken, hiç görmedikleri geleneksel sporları da deneyimlediler.
MÜSABAKALARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ
Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökparkökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapılıyor. Yarışların bugün tamamlanmasıyla birlikte kapanış töreni ile 4. Dünya Göçebe Oyunları son bulacak.