Hem eğlendiler hem öğrendiler

znik'te muhteşem bir açılış programıyla başlayan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde müsabakalar kıyasıya devam ederken etkinlik alanını ziyaret eden çocuklar harika bir gün geçirdi. Etkinliklerde ok atmadan, at binmeye, aşık oyunundan Anadolu Masalları'na kadar birçok alanda doyasıya eğlenme fırsatı bulan çocuklar aynı zamanda yöresel etkinliklere de katılırken, hiç görmedikleri geleneksel sporları da deneyimlediler.Dünya Göçebe Oyunları'nın 3. gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökparkökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapılıyor. Yarışların bugün tamamlanmasıyla birlikte kapanış töreni ile 4. Dünya Göçebe Oyunları son bulacak.