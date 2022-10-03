Yüz binler akın etti

İznik’te düzenlenen organizasyonu 1 milyona yakın vatandaş izledi. Dün de etkinlik alanı hafif yağmura rağmen doldu taştı
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncü ve son gününde de ilgi oldukça yüksekti. Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı, "Sayılara baktığımızda birmilyona yakın bir ziyaretçiakınına uğradık. Özellikledün (cumartesi) alanımızçok çok yoğundu. Hatta PolisTeşkilatımızdan yönlendirmekonusunda yardım istedik.Bu da güzel bir sorundu, bizeayrı bir gurur ve onur verdi.Onu da özellikle belirtmekisterim" diye konuştu.
YAĞMUR DA ENGEL OLAMADI
Hafif yağmura rağmen etkinlik alanı dün de doldu taştı. Vatandaşlar, dünyanın birçok farklı kültürünü de yakından görme fırsatı elde etti. Yerel motiflerle süslenmiş el işi ürünlerin bulunduğu stantlara da ilgi oldukça yüksekti.
SIRADAKİ KAZAKİSTAN
Son gün yapılan Kökpar-kökbörü, Kazak Güreşi, Tatar Güreşi, Pehlivan Güreşi ve Büyük Güreş müsabakaları arasında özellikle Kazak ve Tatar güreşi büyük ilgi gördü. İlgi çeken bir diğer müsabaka olan Kökbörü oyununun şampiyonu ise Kazakistan oldu. 5. Dünya Göçebe Oyunları'na da Kazakistan ev sahipliği yapacak.