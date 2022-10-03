Yüz binler akın etti

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncü ve son gününde de ilgi oldukça yüksekti. Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı,diye konuştu.Hafif yağmura rağmen etkinlik alanı dün de doldu taştı. Vatandaşlar, dünyanın birçok farklı kültürünü de yakından görme fırsatı elde etti. Yerel motiflerle süslenmiş el işi ürünlerin bulunduğu stantlara da ilgi oldukça yüksekti.Son gün yapılan Kökpar-kökbörü, Kazak Güreşi, Tatar Güreşi, Pehlivan Güreşi ve Büyük Güreş müsabakaları arasında özellikle Kazak ve Tatar güreşi büyük ilgi gördü. İlgi çeken bir diğer müsabaka olan Kökbörü oyununun şampiyonu ise Kazakistan oldu. 5. Dünya Göçebe Oyunları'na da Kazakistan ev sahipliği yapacak.