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Giriş Tarihi: 5.10.2022 19:57 Son Güncelleme: 5.10.2022 21:46

Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi! Milliler rakip tanımıyor...

Filenin Sultanları, Kanada’ya set vermedi! Milliler rakip tanımıyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla 25-22 önde tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, setin sonuna doğru 4 sayı (19-23) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerden üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatarak, durumu 24-23'e getirdi. Son sayılarda hata yapmayan milliler ikinci seti 26-24 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milliler, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi! Milliler rakip tanımıyor...
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