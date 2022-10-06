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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Harika Sultanlar

Harika Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. turda Almanya’nın ardından Kanada’yı da 3-0 mağlup edip çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci turunda yoluna kayıpsız devam ediyor. A Milli Takımımız, F Grubu'nda Almanya'nın ardından Kanada'yı 3-0 yendi. Filenin Sultanları, Sırbistan'ın, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etmesiyle çeyrek finali garantiledi. Polonya'da oynanan müsabakada Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci sette 23-19 geriye düşen Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt ile üst üste bulduğu olağanüstü sayılarıyla kendine geldi ve seti 26-24 kazandı. Milliler, son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 alıp zorlu mücadeleden 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ebrar Karakurt, 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Eda Erdem Dündar 9 sayıyla oynadı. Milli Takım, üçüncü maçında yarın saat 18.30'da ABD ile karşılaşacak.

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