Harika Sultanlar

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci turunda yoluna kayıpsız devam ediyor. A Milli Takımımız, F Grubu'nda Almanya'nın ardından Kanada'yı 3-0 yendi. Filenin Sultanları, Sırbistan'ın, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etmesiyle çeyrek finali garantiledi. Polonya'da oynanan müsabakada Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkincisette 23-19 geriye düşen FileninSultanları, Ebrar Karakurt ile üstüste bulduğu olağanüstü sayılarıylakendine geldi ve seti 26-24 kazandı. Milliler, son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 alıp zorlu mücadeleden 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ebrar Karakurt, 26 sayıyla karşılaşmanınen skorer ismi olurken Eda Erdem Dündar 9 sayıyla oynadı. Milli Takım, üçüncü maçında yarın saat 18.30'da ABDile karşılaşacak.