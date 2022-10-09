Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası için sahada

2018'DE ANGOLA'YA FİNALDE KAYBETMİŞTİK

İlk kez 2010'da katıldığı Dünya Kupası'nda üçüncü olan Ay-Yıldızlılar, 2012 ve 2014'te aynı dereceyi almıştı.Milliler, 2018 Dünya Kupası'nı ise ikinci sırada tamamlamıştı. Türkiye, 2018'deki Dünya Kupası finalinde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 kaybetmişti. Bu akşamki final, bir anlamda rövanşı niteliği taşıyor.