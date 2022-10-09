Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası için sahada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran Milli Takımımız, bugün dev kupayı kucaklamak için Angola ile karşı karşıya gelecek. NEF Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 2'den yayınlanacak.
2018'DE ANGOLA'YA FİNALDE KAYBETMİŞTİK
İlk kez 2010'da katıldığı Dünya Kupası'nda üçüncü olan Ay-Yıldızlılar, 2012 ve 2014'te aynı dereceyi almıştı.Milliler, 2018 Dünya Kupası'nı ise ikinci sırada tamamlamıştı. Türkiye, 2018'deki Dünya Kupası finalinde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 kaybetmişti. Bu akşamki final, bir anlamda rövanşı niteliği taşıyor.
Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanırken, 2004 ve 2008 yıllarında ise ikinci olmuştu.