Haber hattı

Cappadocia Ultra-Trail'deadımlar iyilik için atılacak Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında festival havasında gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı bugün başlıyor. Bu yıl 75 ülkeden iki bininüzerinde sporcuya ev sahipliğiyapacak ünlü patika koşusu, üç farklı parkurda (119 km, 63 km ve 38 km) koşulacak. Ultra- Trail'de adımlar, bu yıl da iyilik için atılacak. AKUT, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, KODA, Koruncuk Vakfı, NİÇEV, Türk Eğitim Derneği, Unicef olmak üzere10 STK için destek olunacak.
Konferans Ligi'nde haftanınfutbolcusu STEFANO OKAKA MEDIPOL Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turuncu- lacivertlilerin A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza atan Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun,gösterdiği performanslahaftanın eniyisi olduğu aktarıldı. Konferans Ligi'nde A Grubu'nda 4. maçların sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Başakşehir, gruptan çıkmayı garantilemişti.
T.Telekom, Bahçeşehir'eevinde şans tanımadı TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 19 sayı farkla 87-68 yendi. Maça boyalı alanı iyi kullanarak başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan ve üstünlüğünü koruyan Başkent temsilcisi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Smith'in sayılarıyla ikinci yarıda toparlanan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-44. Ancak son çeyrektegeçiş hücumlarıylasayılar üretenTürk Telekom, sahadan87-68 galip ayrıldı. Ankara temsilcisinde Jerian Grant 21 sayı, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı.
PSG'nin yıldızı Neymar 5 yılhapis cezasıyla karşı karşıya PARIS Saint-Germain forması giyen Neymar'ın başı 9 yıl önceki transferiyle derde girdi. İspanyol AS'ta yer alan habere göre; bir dönem Breziyalı'nın haklarını elinde bulunduran DIS şirketi, yıldızismin Santos'tanBarcelona'ya transferindeyolsuzlukyapıldığı gerekçesiyleşikâyetçi oldu. DIS, transferde payı olan kişileri 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi. Davacı şirket, 6 yıl hapis ve 195 milyon Euro'ya kadar ceza talep ederken, Neymar ise 5 yılla yargılanacak. Duruşma pazartesi günü ön sorgulama ile Barcelona'da başlayacak ve 31 Ekim'e kadar sürecek.