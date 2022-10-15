Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 15.10.2022

Haber hattı

Haber hattı
Cappadocia Ultra-Trail'de adımlar iyilik için atılacak
Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında festival havasında gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı bugün başlıyor. Bu yıl 75 ülkeden iki binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacak ünlü patika koşusu, üç farklı parkurda (119 km, 63 km ve 38 km) koşulacak. Ultra- Trail'de adımlar, bu yıl da iyilik için atılacak. AKUT, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, KODA, Koruncuk Vakfı, NİÇEV, Türk Eğitim Derneği, Unicef olmak üzere 10 STK için destek olunacak.

Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu STEFANO OKAKA
MEDIPOL Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turuncu- lacivertlilerin A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza atan Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun, gösterdiği performansla haftanın en iyisi olduğu aktarıldı. Konferans Ligi'nde A Grubu'nda 4. maçların sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Başakşehir, gruptan çıkmayı garantilemişti.

T.Telekom, Bahçeşehir'e evinde şans tanımadı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 19 sayı farkla 87-68 yendi. Maça boyalı alanı iyi kullanarak başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan ve üstünlüğünü koruyan Başkent temsilcisi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Smith'in sayılarıyla ikinci yarıda toparlanan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-44. Ancak son çeyrekte geçiş hücumlarıyla sayılar üreten Türk Telekom, sahadan 87-68 galip ayrıldı. Ankara temsilcisinde Jerian Grant 21 sayı, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı.

PSG'nin yıldızı Neymar 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
PARIS Saint-Germain forması giyen Neymar'ın başı 9 yıl önceki transferiyle derde girdi. İspanyol AS'ta yer alan habere göre; bir dönem Breziyalı'nın haklarını elinde bulunduran DIS şirketi, yıldız ismin Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. DIS, transferde payı olan kişileri 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi. Davacı şirket, 6 yıl hapis ve 195 milyon Euro'ya kadar ceza talep ederken, Neymar ise 5 yılla yargılanacak. Duruşma pazartesi günü ön sorgulama ile Barcelona'da başlayacak ve 31 Ekim'e kadar sürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! 28 işçi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: Bartın maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu! Bakan Dönmez: Grizu patlaması
SON DAKİKA: Suriye'de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA! Bartın'da maden ocağından kurtulan işçi konuştu: Göz gözü görmedi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Her şeyimiz hazır, onlar düşünsün!
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı? İşte haftanın birincisi ve 50 bin TL'nin sahibi!
SON DAKİKA: Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın'daki patlama bölgesine gidiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA