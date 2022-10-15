Haber hattı

eşsiz coğrafyasında festival havasında gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışı bugün başlıyor. Bu yılünlü patika koşusu, üç farklı parkurda (119 km, 63 km ve 38 km) koşulacak. Ultra- Trail'de adımlar, bu yıl da iyilik için atılacak. AKUT, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, KODA, Koruncuk Vakfı, NİÇEV, Türk Eğitim Derneği, UnicefBaşakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turuncu- lacivertlilerin A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gole imza atanKonferans Ligi'nde A Grubu'nda 4. maçların sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Başakşehir, gruptan çıkmayı garantilemişti.Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 19 sayı farkla 87-68 yendi. Maça boyalı alanı iyi kullanarak başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan ve üstünlüğünü koruyan Başkent temsilcisi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Smith'in sayılarıyla ikinci yarıda toparlanan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikada farkı 12'ye çekti: 56-44.Ankara temsilcisinde21 sayı, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı.Saint-Germain forması giyen Neymar'ın başı 9 yıl önceki transferiyle derde girdi. İspanyol AS'ta yer alan habere göre; bir dönem Breziyalı'nın haklarını elinde bulunduranDIS, transferde payı olan kişileriiddiasıyla mahkemeye verdi. Davacı şirket, 6 yıl hapis ve 195 milyon Euro'ya kadar ceza talep ederken,Duruşma pazartesi günü ön sorgulama ile Barcelona'da başlayacak ve 31 Ekim'e kadar sürecek.