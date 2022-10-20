Helal olsun

Kazak güreşçilerin kürsünün ortasında kendi bayraklarını açmasına Türk bayrağını öne alarak yanıt veren milli sporcu, “Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir” dedi
Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Kazakistanlı sporcuların ödül töreninde yaptığı nezaketsiz davranış damga vurdu. Turnuvanın21 yaş altı klasmanında mücadeleeden milli sporcu DeryaCeren Çağlayan, altın madalyakazandı. Çağlayan'ın kürsüyegeldiği sırada ise 2 ve 3. olanKazak sporcular, kürsünün ortasındaKazakistan bayrağı açtı. Dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan da bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açtı. Kazak sporcular, millisporcuyuengellemekistese deDerya, Türk bayrağınıKazakistan bayrağınınönünde tutmayı sürdürdü.
Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan olumsuz durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı. Tüm dünyada haber olan bu olay sonrası konuşan Derya Ceren, "Bayrağımızı dalgalandırmak ve şereflendirmek için öne aldım. Türk bayrağınıaçarak onlara gerekli yanıtıverdim. Bileğimizin hakkıyla aldığımızmilli gururu kimseye yedirmem.Ülkemin, milletiminhakkını korurum. Onlar da yaptıkları hatayı sonradan anlayıp özür dilediler. Sorun kalmadı. Bunuyapmak her Türk gencinin görevidir" diye konuştu. Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise, "Ceren hak kendisinde olduğuiçin bayrağı onların üzerinde tuttu.Kazak sporcular kendi bayraklarınıayrı ayrı taşısaydı sorunolmazdı. Onlar da hatalarınınfarkına sonradan vardı" ifadesini kullandı.