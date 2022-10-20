Helal olsun

ntalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Kazakistanlı sporcuların ödül töreninde yaptığı nezaketsiz davranış damga vurdu.Dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan da bu davranışa kayıtsız kalmayarak Türk bayrağını Kazakistan bayrağının önünde açtı.Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan olumsuz durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı. Tüm dünyada haber olan bu olay sonrası konuşan Derya Ceren, "Bayrağımızı dalgalandırmak ve şereflendirmek için öne aldım.Onlar da yaptıkları hatayı sonradan anlayıp özür dilediler. Sorun kalmadı." diye konuştu. Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise,ifadesini kullandı.