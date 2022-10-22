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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Sporun patronları Antalya’da buluşuyor

Sporun patronları Antalya’da buluşuyor

Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, 54 ülkenin katılımıyla Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde 25-27 Ekim’de Antalya’da gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mevkidaşlarını Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, "Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana başlığında 25-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bakan Kasapoğlu, Avrupa'nın önde gelen spor otoritelerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konferansa 54 ülkenin spordan sorumlu bakanları, EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının başkanları ile üst düzey heyetleri, uluslararası kamuoyunda görünürlüğü olan sporcular-yöneticiler ile sporda şiddet, doping ve yolsuzluk ile ilgili anlaşmaların uygulamalarını takip, koordine eden yetkililer, ulusal ve uluslararası basın mensupları katılacak.

ÜNLÜ KONUKLAR
Clarence Seedorf, Kristina Molloy, Giovanni Guidetti, Annamarie Phelps ve Emine Bozkurt'un yanı sıra Sergey Bubka, Mariya Gabriel, Spyros Capralos, Marcelien Bos-De Koning gibi isimler de konuşmacı olarak yer alacak.

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Sporun patronları Antalya’da buluşuyor
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