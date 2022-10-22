Sporun patronları Antalya’da buluşuyor

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mevkidaşlarını Antalya'da ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı,ana başlığında 25-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bakan Kasapoğlu, Avrupa'nın önde gelen spor otoritelerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konferansa 54 ülkenin spordan sorumlu bakanları, EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının başkanları ile üst düzey heyetleri, uluslararası kamuoyunda görünürlüğü olan sporcular-yöneticiler ile sporda şiddet, doping ve yolsuzluk ile ilgili anlaşmaların uygulamalarını takip, koordine eden yetkililer, ulusal ve uluslararası basın mensupları katılacak.ve'unyanı sıragibi isimler de konuşmacı olarakyer alacak.